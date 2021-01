in foto: immagine di archivio

Dramma nelle scorse ore nel Grossetano dove una bimba di appena 8 anni è morta tragicamente dopo essere caduta accidentalmente in una piscina. La tragedia si è consumata in una piscina nel comune di Capalbio, in località La Vallerana, in provincia di Grosseto. L'incidente si è consumato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 gennaio. Inutili per la piccola i successivi soccorsi medici del 118 accorsi tempestivamente sul posto dopo essere stati allertati dagli stessi stessi familiari che hanno assistito impotenti al dramma. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che la piccola sia caduta nella piscina di un'abitazione della zona mentre era in bicicletta.

La bimba pare stesse correndo in sella alla bici nel cortile quando, per motivi tutti da accertare, è scivolata cadendo nella piscina. L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto è accorsa subito un'ambulanza del 118 di Capalbio per i soccorsi. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa ha inviato subito sul posto anche l'elisoccorso Pegaso ma neanche questo purtroppo è servito a salvare la bimba. Ogni sforzo per salvare la piccola si è rivelato vano. I tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori sanitari sono stati inutili e la bimba è stata dichiarata morta sul posto. Dalle prime notizie pare che la piccola fosse in vacanza in Maremma con i genitori, di origine romena, in una casa in affitto. La piccola pare fosse arrivata in Italia durante le vacanze di Natale insieme alla madre e si era riunita al padre dopo che l'uomo aveva trovato lavoro come operaio agricolo. Nella piscina, di piccole dimensioni, c'era acqua e quindi è probabile che la bambina sia morta annegata ma saranno le analisi medico legali ad accertarlo. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per avviare le prime indagini che dovranno ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.