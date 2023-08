Dramma in casa di riposo, improvviso rogo sorprende gli anziani a letto: un morto e 11 intossicati L’allarme è scattato intorno alle 5.30 di oggi quando gli addetti della casa di riposo “Casa di Arianna” di Parma si sono accorti che da una delle stanze uscivano fumo e fiamme. La vittima è una donna di 62 anni, ospite della struttura, il cui corpo senza vita è stato individuato dai pompieri.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle prime ore di oggi, lunedì 14 agosto, in una casa di riposo per anziani e disabili a Parma. Un improvviso incendio, divampato in una delle camere, ha causato la morte di un’ospite della struttura e ha intossicato altre undici persone prima che i vigili del fuoco potessero spegnere le fiamme. Il dramma si è consumato prima dell’alba di oggi quando l'incendio ha avvolto la struttura sorprendendo nel sonno tutti gli ospiti.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30 di questa mattina quando gli addetti della casa di riposo "Casa di Arianna" si sono accorti che da una delle stanze uscivano fumo e fiamme. Immediata l’evacuazione della struttura e la chiamata ai numeri di emergenza. Sul posto, in via Tanara, sono accorsi in poco tempo i vigili del fuoco con diverse squadre ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai pompieri solo dopo aver spento le fiamme.

La vittima è una donna di 62 anni, ospite della struttura, il cui corpo senza vita è stato individuato durante le operazioni di soccorso nei locali interessati dalle fiamme. Soccorsi dal personale medico del 118 anche gli altri ospiti che però erano riusciti a uscire nel giardino della casa di riposo. Tutti sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati trasportati in ospedale al Maggiore di Parma. Alcuni hanno avuto bisogno di un ricovero per un trattamento in camera iperbarica ma nessuno sarebbe in gravi condizioni.

"Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi" ha fatto sapere il sindaco di Parma, Michele Guerra, aggiungendo: “La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause”.

Sul caso infatti la polizia ha avviato le indagini per cercare di ricostruire le cause dell'incendio. Dai primi rilievi, pare che il rogo si sia originato da una camera al piano terra, che è stata completamente distrutta dall’incendio, ma sui motivi si indaga ancora.