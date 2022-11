Dramma all’ospedale, neonato muore poco dopo il parto. Primario: “Non sappiamo cosa è successo” Il dramma a Cles, in provincia di Trento. Il piccolo era nato alle 21 di martedì scorso, in ospedale, dopo una gravidanza regolare. Disposta l’autopsia per risalire alle cause della tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia, martedì sera 15 novembre, all'ospedale di Cles, in Val di Non, dove un bimbo appena nato è morto. Lasciando nella disperazione i due genitori.

La gravidanza era giunta al termine regolarmente, nulla faceva presagire a quello che è accaduto poco dopo il parto. “Era tutto nella normalità” spiega a il Dolomiti Massimo Soffiati direttore del dipartimento pediatrico dell'Apss.

Nonostante questo, però, le condizioni del piccolo nato, pochi minuti prima delle 22, sono progressivamente peggiorate. "È stato subito necessario procedere con manovre rianimatorie senza che prima ci fosse stato qualche preavviso di problemi" dice il primario.

“Non è raro – spiega sempre Soffiati – che a volte un bambino alla nascita abbia bisogno di un supporto delle funzioni vitali. In questa situazione immediatamente sono state prestate dal personale presente in sala parto secondo le modalità e le tempistiche adeguate con l'attivazione immediata del pediatra e del rianimatore i quali giunti in sala parto hanno continuato le manovre rianimatorie".

Il personale medico ha fatto di tutto per salvargli la vita ma non c’è stato nulla da fare.Il medico rianimatore e il pediatra hanno tentato di rianimarlo e in seguito li ha affiancati anche anche il neonatologo giunto da Trento in ambulanza. I loro tentativi di evitare il decesso si sono dimostrati purtroppo vani.

"Le condizioni del bambino – spiega Soffiati – sono andate via via peggiorando e pochi minuti dopo mezzanotte è stato constato il decesso per la non risposta alle manovre”.

Disposta l’autopsia per risalire alle cause della tragedia.

Un vicenda davvero tragico sulla quale sono stati avviati dei confronti all'interno dell'Azienda sanitaria per cercare di capire quale possa essere stata la causa del decesso. “Tra esperti – conclude il direttore – stiamo analizzando la situazione”.