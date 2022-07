Dramma a Vicenza, fa retromarcia con l’auto e investe e uccide la moglie Incidente oggi a Isola Vicentina, nella provincia di Vicenza. Una donna è stata travolta a uccisa per errore dal marito con l’auto.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, a Isola Vicentina, nella provincia di Vicenza in Veneto. Una donna è morta dopo essere stata travolta da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, a investirla sarebbe stato il marito che era impegnato in una manovra di retromarcia.

L'uomo non si sarebbe accorto della moglie e l'avrebbe travolta per errore. Per la donna, rimasta a terra, non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata in via Arnaldi a Isola Vicentina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Malo per i rilievi.

La drammatica notizia si è ben presto diffusa in paese e anche sui social, dove in tanti stanno commentando in queste ore quanto accaduto confermando quello che sembrerebbe un tragico errore.

Un incidente drammaticamente simile si è verificato il mese scorso a Messina, dove a morire è stato un bambino di appena due anni. Il piccolo è stato travolto dall'auto del padre davanti al garage di casa nella periferia sud della città siciliana. Tutto è successo in pochi attimi. L'uomo era sceso per aprire la porta del garage e nel frattempo, il figlio piccolo rimasto dentro avrebbe iniziato a giocare con cambio e freno a mano e l'auto si sarebbe mossa travolgendo il fratellino di due anni che era proprio dietro la vettura. Inutili i soccorsi, il bimbo è morto subito. Qualche mese fa un altro bambino è morto travolto dall'auto guidata dal nonno. È accaduto a Favignana, alla guida dell'auto un 75enne che in retromarcia nel cortile dell’abitazione del figlio non si è accorto della presenza del nipote.

Articolo in aggiornamento