Verona: uccide la moglie con la pistola e ferisce gravemente il figlio 15enne che la voleva difendere

Tragedia a Vago di Lavagno. Questo venerdì pomeriggio, prima delle 14, un uomo ha ucciso la moglie nella loro abitazione di via Galilei. L’uomo, che ha usato una pistola per compiere l’omicidio, ha ferito anche il figlio, ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.