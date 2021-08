Dramma a Treviso: sbanda con l’auto, resta incastrato e muore carbonizzato nella vettura in fiamme Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto, sulla strada provinciale 117, nel territorio del comune di Ponte di Piave. L’incidente stradale intorno alle 16 quando, per motivi ancora tutti da accertare, l’uomo ha sbandato al volante della sua vettura ed è finito fuori strada impattando contro gli alberi appena fuori dalla carreggiata.

A cura di Antonio Palma

Terribile tragedia quella che si è consumata nelle scorse ore lungo le strade del Trevigiano, un automobilista è morto in maniera tragica, carbonizzato all'interno della sua vettura che ha preso fuoco dopo un incidente stradale. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto, sulla strada provinciale 117, nel territorio del comune di Ponte di Piave. L'incidente stradale intorno alle 16 quando, per motivi ancora tutti da accertare, l'uomo ha sbandato al volante della sua vettura ed è finito fuori strada impattando contro gli alberi appena fuori dalla carreggiata. Un impatto devastante che ha distrutto l'auto ma ha dato inizio anche un improvviso incendio che non ha lasciato scampo al conducente.

Quando i primi soccorsi sono giunti sul posto, lungo il viale che collega la frazione di Busco all'altra frazione di Levada, per l'uomo era ormai troppo tardi. L'automobilista è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte della vettura trovando una morte orribile tra le fiamme. I sanitari del suem 118 non hanno potuto nemmeno avvicinarsi. Vista la gravità dell'incidente, la centrale operativa dei soccorsi aveva fatto alzare in volto anche l'elicottero di Treviso Emergenza che purtroppo è tornato indietro vuoto. Quando i vigili del fuoco hanno spento incendio, infatti, la vettura era completamente carbonizzata così come il corpo dell'uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del la polizia stradale di Treviso e della polizia locale di Ponte di Piave per eseguire i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Giornata terribile oggi sulle strade nel Trevigiano: stamattina un anziano di 84 anni è stato investito in centro a Monastier da un fuoristrada ed è ricoverato in prognosi riservata. Nel primo pomeriggio a Badoere, altre due persone sono rimaste ferite in un incidente tra moto e auto. Poche ore più tardi una 47enne è rimasta ferita in un incidente stradale a Morgano