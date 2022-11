Dramma a Palermo, bimbo di un anno arriva morto in ospedale: indagano i carabinieri Un bambino di poco meno di un anno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno verificando quanto accaduto.

A cura di Susanna Picone

Dramma oggi a Palermo. Un bambino di poco meno di un anno è morto in circostanze ancora da chiarire. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, nel capoluogo siciliano, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Come da prassi, i sanitari hanno chiamato i carabinieri, che adesso sono al lavoro per verificare e chiarire quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora, i genitori del piccolo avevano chiesto soccorso ai sanitari del 118 e sollecitato il loro intervento, ma dopo qualche minuto avrebbero revocato la richiesta e avrebbero deciso di trasportare da soli il figlio in auto in ospedale.

Il bambino, a quanto emerso, accusava difficoltà respiratorie e probabilmente per questo i genitori, per evitare di perdere tempo prezioso, avrebbero deciso di portarlo autonomamente al pronto soccorso. Ma purtroppo la corsa in ospedale è stata inutile: i medici non hanno potuto far nulla per il bambino. Sarebbe arrivato già in arresto cardiocircolatorio.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato i sanitari e acquisito la documentazione del caso e si sono poi recati in via Del Bersagliere a Palermo, dove abita la famiglia del bambino, per eseguire accertamenti e tentare di ricostruire i fatti avvenuti nel pomeriggio.

Intanto la salma del piccolo è stata portata nella camera mortuaria in attesa che la Procura decida se disporre l'autopsia presso l'Istituto di medicina legale del Policlinico. Dall'esame autoptico potrebbero emergere elementi utile per chiarire le cause del decesso.