Dramma a Grosseto, auto sbanda e travolge gruppo di ciclisti: quattro morti e diversi feriti La tragedia questa mattina a Grosseto dove una vettura ha sbandato travolgendo un gruppo di ciclisti: bilancio pesantissimo: 4 morti e sei feriti, di cui uno grave.

A cura di Antonio Palma

I soccorsi sul luogo dell’incidente

Tragedia in strada questa mattina a Grosseto dove una vettura ha sbandato travolgendo un gruppo di ciclisti. Il bilancio è gravissimo: almeno quattro morti e diversi feriti.

Il dramma si è consumato nella zona di Braccagni, alla periferia nord della città toscana, dove in poco tempo sono giunti soccorsi medici e forze dell'ordine.

Lo schianto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 luglio, sulla strada provinciale 152, all’altezza dell'incrocio con via dei Pupilli e del passaggio a livello di Braccagni.

Tra le vittime c'è anche il conducente del mezzo, un novantenne residente in zona. Tra le ipotesi è che l'uomo al volante abbia avuto un malore perdendo il controllo del mezzo che è finito contro il gruppo di ciclisti che stava trascorrendo una giornata sulle due ruote.

Il luogo della tragedia a Grosseto

Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori, allertati dagli automobilisti di passaggio. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l'auto avrebbe invaso l'altra corsia, travolgendo frontalmente il gruppo di ciclisti composto da una ventina di persone, che procedeva nel senso opposto di marcia.

Il mezzo proveniva da Braccagni e viaggiava in direzione Madonnino mentre i ciclisti venivano da Massa Marittima e stavano tornando a Grosseto.

Stando ai primi racconti di alcuni testimoni, il primo ciclista della fila avrebbe visto il mezzo piombargli addosso ma sarebbe riuscito a schivare la vettura mentre gli altri non hanno avuto il tempo di scansarsi e sono stati investiti.

La vettura ha finito la sua corsa diversi metri più avanti, in una fossa a bordo carreggiata, trascinando sull'asfalto alcune bici e uno dei ciclisti che è rimasto incastrato sotto la vettura.

Sono dieci in tutto le persone coinvolte. Oltre ai quattro morti, si registra un ferito grave tra i ciclisti, che è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Scotte di Siena, e altri cinque feriti trasportati all’ospedale di Grosseto non in pericolo di vita.

Per consentire i soccorsi medici, la strada è stata chiusa interamente al traffico. Sul posto oltre a diverse ambulanze del 118, anche carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco.

La notizia ha sconvolto la comunità locale dove anche il consiglio comunale è stato sospeso. "A causa delle tragiche notizie che arrivano dalla nostra frazione di Braccagni, relativamente a un incidente stradale che si è verificato in mattinata, il Consiglio comunale di Grosseto ha deciso all'unanimità e con grande apprensione di sciogliere la seduta in corso.In attesa di ulteriori aggiornamenti esprimiamo vicinanza a tutte le persone coinvolte e ai loro familiari" ha dichiarato il sindaco di Grosseto.