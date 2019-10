Tragedia lungo le strade piemontesi dove nelle scorse ore una studentessa di appena 14 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre tornava a casa da scuola. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 18, nel comune di Cardè, in provincia di Cuneo. La ragazzina, Alessandra Piscionieri, era appena scesa dall'autobus che la stava riaccompagnando a casa dalla vicina Saluzzo quando è stata investita in pieno da una vettura che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia del bus. L'impatto all'altezza di un distributore di benzina in corso Vittorio Emanuele II. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la ragazza avrebbe attraversato la strada passando dietro al mezzo pesante che era fermo per la discesa dei passeggeri e non si è accorta dell'arrivo della vettura.

L'automobilista al volante, un giovane della zona, si è subito fermato allertando i soccorsi ma per la 14enne purtroppo non c'e stato nulla da fare. Inutili per lei i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 accorso tempestivamente sul posto. Dopo vari tentativi, la 14enne è stata dichiarata morta sul posto sotto lo sguardo impietrito della madre che la stava attendendo dall'altra parte della strada in auto e ha assistito all'intera scena impotente. Il copro senza vita della ragazzina è stato ricomposto nella camera mortuarie dell’ospedale di Saluzzo.

Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Saluzzo che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni per accertare la dinamica esatta dell'incidente mortale ed eventuali responsabilità delle persone coinvolte. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale dove la famiglia della 14enne si era trasferita da poco. "Nulla si può aggiungere a parole, adesso, al fatto in sé e nulla intendo aggiungere. Personalmente, come amministrazione e come comunità ci stringiamo però tutti alla famiglia di Alessandra in questo momento di tragico lutto" ha dichiarato il sindaco.