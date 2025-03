video suggerito

Dramma a Catanzaro, uomo muore schiacciato dal cancello di casa Un uomo di 64 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal cancello di casa sua: la tragedia nella mattinata di oggi primo marzo a Catanzaro.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in una abitazione a Catanzaro nella tarda mattinata di oggi sabato primo marzo in via Barlaam da Seminara. Un uomo di 64 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal cancello di casa sua. Subito è scattato l'allarme ai soccorsi ma purtroppo una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si sta cercando di capire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

Sul posto sono arrivati la Polizia di Stato e i vigili del fuoco: hanno dovuto liberare il corpo incastrato nel cancello. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo forse era impegnato a fare alcuni lavori al cancello e quando avrebbe provato ad aprirlo è rimasto schiacciato. La polizia scientifica sta prendendo tutti gli elementi necessari per le indagini aperte dal magistrato di turno.

Articolo in aggiornamento