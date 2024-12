video suggerito

Dove nevicherà all'Immacolata in Italia, le previsioni di oggi e del weekend: le zone imbiancate dalla neve

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il weekend dell'Immacolata sarà un fine settimana all'insegna del maltempo con venti forti, pioggia e neve. È infatti atteso sull'Italia l'arrivo di un'intensa perturbazione nord atlantica che raggiungerà il nostro Paese nella giornata di sabato 7 e domenica 8 dicembre e che potrebbe durare fino alla fine della prossima settimana.

Per quanto riguarda le temperature, i valori dovrebbero rimanere nella media o scendere leggermente sotto. Le nevicate interesseranno le zone montuose scendendo di quota anche sotto i 1000 metri nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale.

Se nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre, il tempo sarà in miglioramento, con deboli precipitazioni sulle Alpi più settentrionali, nevose ad alta quota (oltre i 1700-2000 metri), nel weekend le precipitazioni torneranno a essere diffuse, ma più probabili su Lombardia, Liguria, regioni del Nord-Est, tirreniche e Isole.

I venti, già forti nella giornata di sabato, tenderanno a intensificarsi, diventando raffiche tempestose di Maestrale, intorno ai 100 chilometri orari, sulla Sardegna.

Meteo, neve su Alpi e Appennini: dove nevicherà il weekend dell'Immacolata

Come già detto, oltre a pioggia e venti forti, durante il weekend dell'Immacolata tornerà anche la neve, localmente anche abbondanti su Alpi e Appennino. Fino alle prime ore della giornata di sabato 7 dicembre saranno i settori alpini di confine dove cadrà più neve, con quantità anche oltre i 50/60 centimetri sulle zone occidentali.

La neve cadrà inizialmente in prevalenza sulle Alpi, visto che le temperature altrove saranno elevate. Solo nella giornata di domenica con l'ingresso più franco dell'aria fredda sul bacino del Mediterraneo avremo nevicate a quote più basse anche in Appennino. Vediamo

Sabato 7 dicembre saranno prevalentemente interessare le zone alpine e l'Appennino ligure ed emiliano occidentale. La neve cadrà sulle Alpi fino ai 1100/1200 metri nei settori più occidentali; su quelli orientali invece potrebbe cadere anche fino ai 600/700 metri. Sui settori prealpini piemontesi la quota neve scenderà invece fino a 400/500 metri.

Domenica 8 dicembre attese abbondanti nevicate nella notte e nelle prime ore della mattina dell'Immacolata sui settori alpini orientali. Successivamente i fenomeni si concentreranno sull'Appennino.

La quota neve si manterrà fino ai 700 metri sulle Alpi orientali, più alta in Lombardia, mentre calerà sensibilmente in giornata sugli Appennini con quote che nel pomeriggio comprese tra i 400/600 metri nel settore settentrionale e i 700/900 metri di quello centrale, fino a Molise e Campania.

Dove ci saranno temporali e tempeste di vento in Italia: le previsioni meteo

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia mercoledì, si allontanerà dall'Italia nella mattinata di venerdì 6 dicembre, facendo sentire i suoi ultimi effetti all’estremo Sud. Un’altra veloce e debole perturbazione atlantica influirà sul Nord Italia portando deboli nevicate sulle Alpi settentrionali.

Nel corso della giornata di sabato 7 dicembre invece l'aria fredda della terza perturbazione del mese si addosserà alle Alpi e non riuscendo a scavalcarle, irromperà sul Mediterraneo. Entro sera il tempo peggiorerà al Nord con precipitazioni a prevalente carattere nevoso su Alpi e Prealpi e in nottata localmente anche sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, alto Veneto e alto Friuli.

Domenica 8 dicembre, invece, per colpa dell'aria fredda avremo una tempesta di venti di Maestrale e Libeccio, con raffiche oltre i 90 chilometri orari e conseguenti mareggiate specie tra Liguria e Toscana e sulle coste tirreniche e in Sardegna. Il meteo migliorerà progressivamente al Nord, mentre il maltempo si concentrerà su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e poi Sicilia. Oltre alle piogge battenti con il rischio di temporali, scenderà diffusa anche la neve sugli Appennini.