Quanto durerà l’ondata di freddo, neve e vento in arrivo all’Immacolata: le previsioni meteo di Giuliacci

Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, l'inverno entra nel vivo, in particolare verso l'8 dicembre, festa dell'Immacolata: "Nei prossimi 10 giorni arriveranno sull'Italia freddo, neve anche a bassa quota e venti forti complice una perturbazione che porterà aria polare direttamente dal Circolo Polare Artico".

A cura di Ida Artiaco

"Nei prossimi 10 giorni arriveranno sull'Italia freddo, neve anche a bassa quota e venti forti, complice una perturbazione che a partire dall'8 dicembre in particolare, quindi dal giorno dell'Immacolata, porterà aria polare direttamente dal Circolo Polare Artico e l'ondata di freddo raggiungerà il suo picco".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nei prossimi giorni, quando l'inverno comincerà a farsi sentire, con le temperature che si abbasseranno ulteriormente e arriveranno pioggia, in particolare al centro Sud, e neve anche a bassa quota.

Quanto durerà l'ondata di freddo e neve in arrivo all'Immacolata

Giuliacci ha spiegato che "i prossimi 10 giorni saranno tipici invernali, con freddo, venti forti e nevicate a bassa quota. Si tratta di tipici fenomeni dell'inverno che quest'anno è stato puntuale perché dal punto di vista climatico, si ricordi, questa stagione comincia ufficialmente il primo dicembre. La festa dell'Immacolata sarà fredda. Ci sarà una prima perturbazione tra oggi 3 dicembre e domani ma quella più intensa arriverà tra l'8 e il 9 con aria polare dal circolo polare".

Quando ci sarà il picco di freddo e nevicherà nei prossimi giorni

Per quanto riguarda le temperature, secondo l'esperto, "queste sono destinate a calare e tra domenica 8 e giovedì 12 dicembre ci sarà un picco a cui si unirà una maggiore sensazione di freddo per effetto dei venti settentrionali che arriveranno su tutta l'Italia. Mentre sul Nord ci saranno giornate con temperature sotto i zero gradi di notte e gelate di giorno con bel tempo, soprattutto sulle regioni occidentali, al Centro Sud pioverà per tutto il tempo nei prossimi 10 giorni".

Giuliacci ha infatti sottolineato che "fino al 12 dicembre ci saranno accumuli notevoli di pioggia su Lazio, Campania, Basilicata e Ovest della Sardegna, più moderate sulla Sicilia. Oggi, martedì 3 dicembre sono attesi rovesci al Centro Sud, domani mercoledì 4 dicembre sulle regioni del Medio Adriatico e del Sud eccetto le isole. Giovedì 5 ancora pioggia sul Medio Adriatico e venerdì sulle regioni di Nord Est, in particolare su Triveneto, Emilia Romagna e Regioni Tirreniche. Infine, sabato 7 pioverà ovunque tranne che sulle regioni di Nord Ovest". Oltre alle piogge ci saranno però anche le nevicate. "L'8 dicembre nevicherà sulle Alpi, sull'Appennino Centro Settentrionale e la Campania, il 9 ancora nevicate fino a bassa quota sull'Appennino centro-meridionale, in particolare sul versante tirrenico, tranne la Sicilia, il 10 nevicate ancora sull'Appennino meridionale fino a quote basse e l'11 riprenderà una perturbazione che porterà nevicate anche in Piemonte".