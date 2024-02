Dove e quando si svolgeranno i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia: “Verrà sepolto a Superga” Vittorio Emanuele, il figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José, morto oggi a 86 anni, verrà sepolto a Superga secondo le sue volontà. Sempre qui verranno celebrati i funerali il prossimo sabato 10 febbraio alle 15. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Si svolgeranno il prossimo sabato 10 febbraio alle ore 15 i funerali di Vittorio Emanuele, il figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José, morto oggi a 86 anni.

Ne ha dato notizie alle agenzie di stampa il presidente dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, Ugo D'Atri, precisando che il luogo delle esequie sarà Superga, dove verrà anche sepolto secondo le sue volontà. "Eravamo preparati da tempo, è una notizia che ci addolora molto. Quella del principe Vittorio Emanuele è stata una vita decisamente sfortunata, massacrato per tutta la vita; purtroppo da buona parte della stampa ogni cosa che ha fatto è stata utilizzata a suo danno", ha detto D'Atri all'Adnkronos.

"Il Pantheon è il luogo deputato ad accogliere le spoglie degli ex re, a Torino riposano i Savoia che non hanno regnato. Dunque anch’io sono destinato lì", aveva confidato lo stesso Vittorio Emanuele qualche tempo fa in una intervista al Corriere del Sera.

La Cripta Reale, costruita sotto la basilica di Superga, fondata da Vittorio Amedeo II, su disegno e progetto di Filippo Juvarra, è infatti il tradizionale luogo di sepoltura dei membri di Casa Savoia. Ad essi fanno eccezione solamente coloro che furono re o regine d'Italia, per i quali era destinato invece il Pantheon di Roma o il santuario di Vicoforte.

La pianta della Cripta si presenta a croce latina allungata e ospita 62 sepolture di Casa Savoia. Non tutte, dunque. Il padre di Vittorio Emanuele, Umberto II, ultimo re d’Italia fu sepolto invece nel 1983 nell’abbazia di Altacomba, vicino a Aix-les-Bains nella Savoia francese. Anni dopo, per suo espresso volere, qui venne sepolta anche la consorte Maria Josè.