Dopo il maltempo e l'uragano Kirk torna l'anticiclone africano, quando e dove arriverà il caldo a ottobre Ci attendono nuovamente belle giornate grazie al ritorno dell'alta pressione in diverse aree dell'Italia, soprattutto a Sud e Centro. Quando ritorna il caldo a Ottobre e finisce il maltempo grazie all'anticiclone africano.

A cura di Biagio Chiariello

Sta per concludersi la fase di maltempo sull'Italia, a cui ha contribuito anche l'uragano Kirk, che ha imperversato soprattutto nel nord Europa. Nel fine settimana è previsto l'arrivo dell'anticiclone africano, che porterà la classica ‘ottobrata' sul Belpaese.

In questi giorni lo Stivale sembra diviso in due: da una parte il maltempo sul Centro-Nord, che durerà almeno altre 24 ore; dall'altra, le temperature elevate a causa di flussi africani, decisamente sopra la media stagionale, al Sud.

Una situazione di netta demarcazione che dovrebbe però sfumare intorno a domenica 13 e lunedì 14 ottobre, quando un promontorio anticiclonico guadagnerà terreno e si espanderà su tutta la Penisola: il tempo migliorerà decisamente e avremo bel sole quasi ovunque, interrompendo questa fase di temporali e piogge che ha caratterizzato l'inizio dell'autunno.

Quando ritorna il caldo a Ottobre e finisce il maltempo

Dopo un inizio di autunno decisamente complicato, da domenica 13/lunedì 14 Ottobre e anche nei giorni a seguire è prevista un'importante svolta a livello atmosferico.

Prima del weekend però ci sarà da fare i conti ancora con un po' di instabilità. L’ampio sistema depressionario atlantico riceverà ulteriore spinta dai residui dell’ex uragano Kirk che, declassato a ciclone post tropicale, domani giovedì 10 ottobre porterà pioggia e vento, specialmente sul settore occidentale dove soffierà una burrasca di Libeccio.

Bisognerà dunque attendere gli ultimi giorni della settimana per il nuovo rinforzo dell'anticiclone africano: l'alta pressione si espanderà su tutto il bacino del Mediterraneo richiamando aria decisamente più calda, direttamente dal deserto del Sahara. Sarà dunque la fine del maltempo.

Dove arriverà l'anticiclone africano in Italia

A partire da domenica e fino a lunedì, si attende un miglioramento significativo del tempo. L'anticiclone porterà un aumento delle temperature massime, che interesserà non solo il Meridione, ma anche il Centro e il Nord.

Le temperature diurne potranno superare i 25°C in diverse aree, ma in alcune zone si andrà anche oltre: in Sicilia si raggiungeranno i 34°C, in Puglia si supereranno i 30°C, e saranno anomali anche i 28°C delle Marche e dell’Abruzzo. Una sorta di seconda estate nelle ore diurne, che però sarà controbilanciata dalle inversioni termiche di notte, un fenomeno tipico di questo periodo autunnale.

Le regioni settentrionali rimarranno comunque più ai margini, esposte a infiltrazioni atlantiche, che porteranno un tempo più in linea con la stagione.

Le tendenza meteo fino a fine mese

Anche per la seconda parte di ottobre è previsto sole e soprattutto un deciso aumento delle temperature, specie al Centro-Sud, Sardegna e Sicilia, con valori che durante le ore diurne potrebbero avvicinarsi ai 30°C in città come Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Non è escluso che in questo periodo possa essere coinvolto anche il Nord, dove le perturbazioni sono state dominanti nelle ultime settimane.