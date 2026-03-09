Attualità
Donna trovata morta in casa nel Torinese, intossicata da esalazioni di monossido: si indaga

Una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Coazze, nel Torinese. L’ipotesi è che la vittima sia deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le indagini sono ancora in corso.
A cura di Gabriella Mazzeo
Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua casa di Coazze, nel Torinese. Secondo i primi accertamenti datti questa mattina nell'abitazione della vittima, il decesso sarebbe collegato a un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul luogo del ritrovamento del corpo sono accorsi anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i controlli del caso. I vigili del fuoco intervenuti sono provenienti dal distaccamento di Grugliasco Allamano e dal nucleo contro il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico del comando provinciale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dei fatti, anche se sembra esclusa per il momento la pista di una morte violenta causata da terzi.

Chi investiga, protende per l'incidente dovuto all'esalazione di monossido.

In aggiornamento

