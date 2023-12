Donna trovata morta in casa dal suo ex compagno a Ravenna: mistero sulle cause, scatta l’autopsia Un decesso che per ora è avvolto nel mistero e sul quale dovrà fare chiarezza l’autopsia già disposta dalla Procura ravennate. I pm infatti hanno deciso di aprire un fascicolo di indagine ma al momento non vi sono indagati né ipotesi di reato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una donna di 65 anni è stata trovata morta davanti casa sua a Ravenna dal suo ex compagno che l'avrebbe rinvenuta riversa a terra sulle scale dell'appartamento in località Torri di Mezzano. Un decesso che per ora è avvolto nel mistero e sul quale dovrà fare chiarezza l'autopsia già disposta dalla Procura ravennate. I pm infatti hanno deciso di aprire un fascicolo di indagine sul caso per accertare ogni dubbio ma al momento non vi sono indagati né ipotesi di reato.

Il ritrovamento della donna risale alla tarda serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, quando l'uomo ha chiamato i soccorsi indicando che la donna era esanime. I medici e il personale del 118, intervenuti sul posto in ambulanza, purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la 65enne. La signora era già morta ed è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Vista la dinamica della morte e del ritrovamento del corpo, sono stati allertati anche i carabinieri e il pm di turno. Sul posto è accorso così anche il medico legale. Da una primo esame esterno del corpo sono state riscontrate anche alcune lesioni al collo che hanno fatto scattare un campanello di allarme. Sul caso quindi è stato aperto un fascicolo ma lo stesso medico legale poi ha ricondotto i segni ritenuti sospetti a macchie ipostatiche legate a fisiologici meccanismi post-mortem. Dai primi rilievi sul cadavere, lo stesso decesso è stato ricondotto a circa una ventina di ore prima dell'allarme.

Per questo l'inchiesta per ora procede senza indagati ma, per sgombrare il campo da ogni dubbio residuo, la Pm ha comunque ritenuto di dover disporre un'autopsia. Intanto le indagini dei carabinieri continuano anche attraverso l'ascolto di testimoni e di parenti e amici. L'ex della 65enne, che ha detto di aver trovato il corpo sulle scale, ha spiegato di aver pensato a un malore e per questo di aver spostato la donna adagiandola su un divano prima di lanciare l'allarme.