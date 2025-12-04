Donna trovata in una pozza di sangue nel cortile condominiale nel Vicentino: è gravissima

Una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue all’interno di un cortile condominiale dove risiede a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. È ricoverata nel reparto di rianimazione in fin di vita. Indaga la polizia.

Immagine di repertorio

Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, dove una donna di 49 anni è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue all'interno di un cortile condominiale dove risiede con la famiglia. Immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso, la donna è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza. Sul luogo dell'accaduto sono accorse anche le forze dell'ordine che hanno avviato immediatamente le indagini del caso per cercare di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e al momento non escludono alcuna ipotesi.

La terribile scena della donna riversa a terra in una pozza di sangue scoperta nelle prime ore di oggi, giovedì 4 dicembre, intorno alle 5:00 del mattino quando alcuni vicini sono usciti e hanno lanciato l'allarme. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza del 118 e poi l'arrivo sul posto dei sanitari con l'ambulanza.

Soccorsa e stabilizzata, la donna è stata portata in codice di massima urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione in fin di vita.

Sono stati stessi sanitari ad allertare poi la polizia dando il via all'indagine. Del fatto è stata immediatamente informata la Procura di Vicenza che ha aperto un fascicolo. Gli investigatori della squadra mobile di Vicenza hanno già ascoltato familiari, vicini e parenti della donna per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Sul posto, in via Zara a Torri di Quartesolo, dove la quarantanovenne vive con marito e figlio, sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso sul luogo del rinvenimento della donna che aiuteranno a stabilire i fatti.