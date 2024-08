video suggerito

Donna trovata cadavere a letto a Modena e con ferita alla schiena: morta da giorni, s'indaga per omicidio Giallo a Modena, dove è stata trovata morta nella sua abitazione Daniela Venturelli, 58 anni. A lanciare l'allarme il figlio che abita al piano di sotto: il corpo presenterebbe un foro alla schiena e sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Modena, dove il cadavere di una donna, Daniela Venturelli, è trovato nella sua abitazione in via Vignolese, nei pressi della rotonda del Grappolo. La vittima, 58 anni, avrebbe anche riportato una ferita alla schiena, secondo quanto riferito, per cui la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio e disporre l'autopsia che potrà chiarire le cause del decesso.

A lanciare l'allarme nel primo pomeriggio di ieri è stato il figlio della donna, che vive al piano di sotto della stessa palazzina dove si è consumato il dramma. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, si sono trovate in una situazione di forte degrado, con lo stabile circondato da immondizia. Il corpo della signora giaceva sul letto, sistemato al contrario con le gambe verso i cuscini e in avanzato stato di decomposizione. Anche attorno al letto, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, c'erano rifiuti e scatole.

Poi, sul corpo della 57enne sono state notate delle ferite, in particolare un foro profondo che potrebbe essere compatibile con un'arma bianca, ovvero una lama o un attrezzo appuntito. Quella dell'omicidio è solo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Sul posto anche il pm di turno che ha poi disposto il trasferimento della salma in medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa dell'esame autoptico. Di certo, la vittima presentava alcune patologie. Il figlio è stato portato in Questura per ascoltare la sua versione dei fatti. Strano appare il fatto che nessuno fino a ieri si sia accorto della morte della donna, il cui corpo appariva in avanzato stato di decomposizione, probabilmente anche accelerata dalle alte temperature dei giorni scorsi.