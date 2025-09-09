Donna muore schiacciata da un’auto a Genova: travolta sul marciapiede da una vettura parcheggiata

Una donna è stata travolta da un’auto mentre camminava sul marciapiede. La pendenza della strada ha fatto spostare il veicolo che è finito dall’altro lato della strada.

Immagine di repertorio

Una donna ha perso la vita in un incidente stradale, questa volta però, al volante del mezzo che l’ha travolta non c’era nessuno. Stava camminando quando un’auto spenta le è piombata addosso all’improvviso. È successo verso le 07:30 di questa mattina in Via Borgonotti a Genova.

La donna, di 70 anni, stava camminando sul marciapiede all'altezza della farmacia San Rocco, quando un’auto parcheggiata dal lato opposto della carreggiata ha iniziato a scivolare, a causa della pendenza della strada. Colpita in pieno, la donna è finita schiacciata contro il muro. Un medico che si trovava a passare di lì ha tentato di rianimarla. Sul posto poi è intervenuta un’ambulanza e una volante della polizia locale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’impatto è risultato fatale per la povera donna che sul colpo ha avuto un arresto cardiaco e ha riportato anche diverse fratture al bacino. Inutili gli sforzi dei sanitari del 118 Suem che hanno cercato di rianimarla. Dopo mezz’ora di tentativi la donna è stata dichiarata morta.

L'auto, secondo una prima ricostruzione, si è spostata in retromarcia con una traiettoria obliqua. Il veicolo era stato parcheggiato poco prima in quella strada e al momento dell'impatto il conducente non era a bordo. La vittima si trovava proprio in quel momento sul marciapiede dal lato opposto della strada. Il proprietario del mezzo è stato identificato ed è risultato negativo ai test per la presenza di alcol e sostanze stupefacenti.

In seguito all'incidente, via Borgoratti è stata chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dei fatti. L’auto, dotata di freno a mano elettrico, è stata invece sottoposta a sequestro. Gli accertamenti evidenzieranno se ci sono stati guasti tecnici sul veicolo.