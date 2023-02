Donna disabile muore nell’incendio della sua casa a Palermo, il rogo partito da un corto circuito Una donna disabile di 73 anni è morta carbonizzata nella sua casa di Palermo a causa di un incendio scoppiato nella notte. Il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito a una presa elettrica.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di archivio

È morta avvolta dalle fiamme divampate nella sua abitazione a Palermo Rosalia Andreucci la donna disabile di 73 anni trovata senza vita dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. L'allarme è stato lanciato la scorsa notte quando, intorno alle 4, i vicini di casa della donna hanno allertato il 112 dopo aver visto le fiamme avvolgere l'appartamento della donna.

In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due mezzi insieme con i carabinieri e i soccorritori del 118. Purtroppo però per la donna non c'è stato nulla da fare. Quando le fiamme sono state domate, all'interno dell'appartamento di via Maltese a Palermo è stato trovato il corpo della donna ormai privo di vita.

Stando a quanto si apprende sembra che l'anziana, disabile, vivesse da sola nel palazzo a due piani in cui è scoppiato l'incendio. I vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi insieme con i carabinieri e secondo una prima ipotesi il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito a una presa elettrica.

Squadre dei pompieri anche in via Maddalena, dove è esplosa una bombola di gas in un edificio, provocando un cedimento: una persona è rimasta ferita, non sarebbe in pericolo di vita; una decina gli sgomberati dalla palazzina e da quella adiacente.