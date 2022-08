Domenica di sangue sulle strade toscane: morti un 19enne a bordo di uno scooter e un anziano Un ragazzo di 19 anni è morto intorno a mezzanotte a Carrara; un anziano di 74 anni ha invece perso la vita in mattinata a Capannori. Ferita anche una bambina.

A cura di Davide Falcioni

Due gravissimi incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore in Toscana. Il primo intorno alla mezzanotte a Carrara, dove un 19enne di Sarzana ha perso la vita lungo la via Aurelia, nella zona di Nazzano.

Il giovane, stando a quanto ricostruito, era alla guida di una moto quando improvvisamente si è scontrato con un'auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti l'automedica di Carrara, l'ambulanza della pubblica assistenza e i vigili del fuoco. Non appena giunto sul posto, il personale sanitario ha provato tutto il possibile per salvare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La vittima dello schianto è un giovane residente a Fosdinovo (Massa Carrara) e originario di Sarzana (La Spezia). Nel frontale, secondo quanto emerso, non risulterebbero altri feriti. Il giovane era alla guida di un motorino, un Piaggio Energy, quando si è scontrato con una Alfa Stelvio, guidata da un 65enne originario di Viareggio (Lucca) ma residente in provincia di Milano.

Capannori, morto un 74enne. Ferita una bambina

Poche ore più tardi a poche decine di chilometri di distanza da Carrara un uomo di 74 anni è morto in un altro incidente stradale. È successo a Lunata, frazione del comune di Capannori in provincia di Lucca. Per cause ancora da accertare l'anziano si è schiantato contro un'altra vettura guidata da un uomo di 32 anni residente nelle vicinanze; a bordo c'era anche la sua figlia. La bambina è stata portata con elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze. Il padre è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Lucca. Per il 74enne invece purtroppo non c'è stato niente da fare.