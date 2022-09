Dimentica le chiavi in casa, scavalca balcone per entrare ma precipita: Alessandro muore a 42 anni Alessandro Scotti è precipitato dal balcone al terzo piano dello stabile in cui viveva a Formigine, facendo un volo di diversi metri che gli è stato fatale.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore nel Modenese dove un uomo di 42 anni è morto in seguito a un terribile incidente avvenuto davanti al suo palazzo nel comune di Formigine.

Il dramma si è consumato nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 21 settembre, intorno alle 7, quando la vittima, Alessandro Scotti, è precipitato dal balcone al terzo piano dello stabile in cui viveva, tra via 25 aprile e Via mazzini, facendo un volo di diversi metri che gli è stato fatale.

Secondo i testimoni e vicini di casa della vittima, l’uomo era uscito oggi di primissimo mattino per andare al lavoro ma si sarebbe accorto di aver lasciato le chiavi in casa. Per questo si era fatto aprire il portone dello stabile da un vicino con l’intenzione di rientrare da una porta finestra e recuperare le chiavi.

Il quarantatreenne quindi avrebbe cercato di rientrare dal balcone ma è scivolato cadendo sul marciapiede sottostante dove è rimasto inerme. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l’uomo avrebbe aperto la finestra del pianerottolo per raggiungere il balcone della sua abitazione, che si trova poco più in alto, ma sarebbe scivolato precipitando dal terzo piano.

L’impatto al suolo è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Soccorso dai sanitari del 118, allertati dai vicini che hanno sentito il tonfo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto.

La tragedia ha sconvolto il condominio in cui l’uno abitava. Tutti descrivono il 42enne come persona riservata ed educata. Alessandro lavorava in zona nel settore della ceramica, aveva un figlio ma era separato e viveva da anni da solo.