“Devo fare pipì”, chiede di andare in bagno ma apre la porta ed evade dalla cella di sicurezza Protagonista dell’episodio di evasione un ragazzino di soli 16 anni fermato dagli agenti della Polizia locale di Padova. Al momento della fuga non aveva nemmeno le scarpe ma una ferita ad una gamba frutto di un recente incidente.

A cura di Antonio Palma

Dopo essere stato fermato dagli agenti durante un controllo, sembrava essersi rassegnato e aveva trascorso le prime ore in cella di sicurezza senza dare problemi ma, con la banale scusa di dover andare in bagno, il giorno dopo ha dato vita a una incredibile fuga, facendo perdere le sue tracce. Protagonista dell'episodio di evasione un ragazzino di soli 16 anni fermato venerdì scorso dagli agenti della Polizia locale di Padova.

Il ragazzino, già noto alla giustizia per piccoli precedenti, era stato bloccato durante normali controlli di strada e quindi fermato e portato in cella di sicurezza in attesa di essere trasferito in una struttura per minori di Roma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Poi l'improvvisa evasione messa in atto nella notte tra sabato e domenica, non si sa se premeditata o approfittando di un momento favorevole. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, avrebbe riferito di dover andare alla toilette per fare pipì ma, approfittando del momento, poco dopo è riuscito tranquillamente a percorrere il corridoio e a scappare da una delle porte del comando.

Quando si sono accorti che non era più in bagno ed è scattato l'allarme, era ormai troppo tardi. Nonostante le immediate ricerche nei dintorni, infatti, il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. Da quanto si è appreso, al momento della fuga dalla cella di sicurezza era vestito con un maglione verde, un paio di pantaloni grigi e non aveva nemmeno le scarpe, inoltre ha una ferita ad una gamba frutto di un recente incidente. Per questo si sospetta possa ancora in zona ospite di qualche connazionale ma non si esclude che possa essere salito su un treno per fuggire più lontano. Ad ogni modo al sua descrizione è stata fornita anche alle altre forze di polizia per rintracciarlo.