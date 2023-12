Denunciò il marito di averla sfigurata con l’acido: arrestata 55enne. È stata lei ad aggredire l’uomo Svolta nel caso dell’aggressione avvenuta all’inizio di dicembre a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: la 55enne, che aveva denunciato il marito, è stata arrestata con l’accusa di sfregio permanente e calunnia. L’uomo era finito in ospedale con ustioni del terzo grado su volto e collo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

C'è un'importante svolta grazie nel caso della donna di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, che qualche settimana fa ha denunciato di essere stata sfigurata con l'acido dal marito, dal quale sarebbe fuggita dopo avere subito maltrattamenti. Pare che la cinquantenne si sia inventata tutto. I poliziotti del commissariato locale hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della donna.

Il marito 48enne, S. G. M.,ricoverato al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania con gravi ferite alle mani e al collo, era stato arrestato il 5 dicembre scorso con l’accusa di lesioni personali gravissime. La sua versione dei fatti era totalmente opposta rispetto a quella della moglie: "Mi ha aggredito lei – aveva sostenuto davanti al gip – quella bottiglietta con l’acido non l’ho neppure toccata".

La 55enne aveva invece spiegato di essersi allontanata dalla struttura protetta nella quale trovava, senza avvertire nessuno, e di averlo contattato per prendere dei vestiti. "Una leggerezza", l'aveva definita. Poi, sempre secondo il suo racconto, avrebbe trovato il marito con una bottiglietta in mano contenente dell’acido che le avrebbe gettato sul viso riuscendo a sottrarsi all'aggressione solo perché si trovava in una posizione superiore nei gradini della scala.

Gran parte dell’acido sarebbe finito anche sul volto e sul collo del 48enne provocandogli ustioni del terzo grado.

La donna, che ha la parte destra del volto sfigurata, era stata poi portata in ospedale. Per lei venti giorni di prognosi. Ieri, 28 dicembre, la sorprendente novità: portata al commissariato di Palma, gli agenti l'hanno arrestata con l’accusa di sfregio permanente e calunnia. Per gli inquirenti dunque è stata lei ad aggredire il marito.