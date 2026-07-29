Denunciò attentato e minacce di morte, ora il cronista Adriano Cappellari è indagato: “L’ha simulato lui”

Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego, che nei mesi scorsi aveva affermato di essere stato bersaglio di un atto incendiario, è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme: “Potrebbe aver fatto tutto da solo”.

Aveva denunciato di essere stato vittima di un attentato, con tanto di bombe molotov, per aver espresso vicinanza a Don Patriciello. Ed anche la premier Giorgia Meloni si era esposta con la propria solidarietà. Ma, secondo la Procura di Vicenza, le cose non sarebbero andate proprio così. Per questo ha iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego, che nei mesi scorsi aveva affermato di essere stato bersaglio di un atto incendiario.

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza) hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Ma facciamo un passo indietro.

Alla fine dello scorso mese di maggio Cappellari, già in passato nel mirino di lettere minatorie per la sua vicinanza a don Maurizio Patricello, il parroco anticamorra di Caivano (Napoli), aveva denunciato il lancio una o più bottiglie incendiarie contro la propria abitazione da parte di ignoti che avevano lasciato lì anche alcune bombole di gas. Le fiamme in breve tempo danneggiarono la recinzione e distrussero i vetri di alcune finestre. Nella sua cassetta postale disse che era stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune foto e da riferimenti al parroco anticamorra di Caivano, Maurizio Patriciello, e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Sono sconvolto, evidentemente qualcuno mi sorvegliava. Non riesco a capire il motivo di tanto accanimento", era stato il suo commento. Ascoltato più volte dai militari nelle settimane successive, il giornalista aveva indicato ai Carabinieri i propri sospetti, puntando il dito contro alcune persone residenti a Enego e nei comuni limitrofi.

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Vicenza, in realtà l'attentato Cappellari se lo sarebbe organizzato da solo. A sostenere questa versione ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata dell’abitazione che nella serata del 30 maggio hanno ripreso una persona travisata che lancia all'interno della proprietà una busta e poi deposita vicino al cancello un involucro di cartone contenente materiale incendiario composto da bombolette di gas da campeggio, contenitori di alcol e artifici pirotecnici.

Gli specialisti del Raggruppamento investigazioni scientifiche hanno stimato che l'autore abbia un'altezza compresa tra 1,69 e 1,75 metri, ritenuta compatibile con quella del giovane, che viene difeso dall’avvocato Roberto Rigoni Stern. Determinanti sarebbero stati anche gli accertamenti tecnici sul materiale recuperato dopo l'esplosione.

Inoltre, sempre secondo la procura, il 25 aprile scorso Cappellari avrebbe ordinato quattro cartucce di gas butano-propano della stessa marca di quelle utilizzate per confezionare la bomba artigianale indicando il proprio numero di telefono e pagando con una carta di credito a lui intestata. Pochi giorni dopo, avrebbe acquistato anche sei bottiglie da un litro di alcol etilico denaturato della stessa tipologia rinvenuta sulla scena. Entrambe le consegne sarebbero state effettuate a Enego.