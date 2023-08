Danno per scontato consenso della ragazza e ci fanno sesso: giudice li assolve per “errata percezione” I fatti sono avvenuti a marzo in una casa nella zona di Firenze durante una festa. Secondo il giudice, gli imputati hanno sbagliato a valutare il consenso della giovane, che in quel momento era ubriaca e non in condizione di manifestare la sua volontà.

A cura di Biagio Chiariello

Non condannabili “per errore sul fatto che costituisce il reato”. Per questo motivo due giovani, 19enni all’epoca dei fatti, sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale di gruppo per aver abusato di una coetanea durante una festa in provincia di Firenze.

La storia è riportata dal Tirreno che specifica come la presunta vittima avesse già avuto rapporti con uno degli imputati, anche in presenza di altre persone: ciò avrebbe portato i due ragazzi a dare per "scontato il consenso" della giovane in un momento in cui lei, in uno stato psicofisico alterato dall'alcol, non era in condizione di manifestare la sua volontà.

A proposito dell’errore sul consenso della 18enne, il giudice spiega che "non essendo il delitto di violenza sessuale punito a titolo di colpa, non può essere considerato rilevante ai fini di una residua affermazione di responsabilità penale". Un'”errata percezione” che, secondo il giudice, “se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenerla penalmente rilevante“.

Come riporta Il Tirreno, il magistrato ha comunque evidenziato come i due imputati siano "condizionati da un'inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile, forse derivante di un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso".

I fatti per i quali i due 19enni erano imputati risalgono a marzo, durante una festa in una casa nel Fiorentino. Le motivazioni della sentenza sono state pubblicate solo nei giorni scorsi. Nella vicenda di quella sera era stato coinvolto anche un minorenne, che in un altro procedimento ha ottenuto la messa alla prova.