Dall’acqua spunta il cadavere di una donna, passanti lanciano l’allarme a Livorno: si indaga

foto di archivio

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto intorno alle 15 al moletto Nazario Sauro di Livorno, sul lungomare. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato i dovuti accertamenti.

La donna trovata morta, secondo quanto reso noto finora, sarebbe una 63enne di origini ucraine. Secondo gli accertamenti della polizia, sarebbe caduta dalla spalletta dove aveva lasciato la sua borsa, finendo in mare tra le barche di diporto ormeggiate.

Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni passanti che hanno visto una scarpa della donna affiorare dall'acqua. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma quella maggiormente accreditata sembra essere quella dell'incidente. Le indagini sono state affidate alla capitaneria di porto.

Non si esclude al momento neppure l'ipotesi di un gesto estremo da parte della 63enne trovata senza vita. Saranno le ulteriori indagini a chiarire cosa sia accaduto. Quello che al momento sembra certo è che nessuno avrebbe visto la donna precipitare dall'alto dopo aver abbandonato la propria borsetta sul muretto. L'ipotesi più accreditata al momento è che quindi il tutto si sia verificato di notte o nelle prime ore della mattinata, quando la strada era meno trafficata rispetto alle ore diurne.