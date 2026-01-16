Da giorni non danno notizie: coppia di anziani trovata morta in casa a Pordenone, indagini in corso

I corpi di marito e moglie trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione dei due anziani coniugi.

Terribile rinvenimento nelle scorse ore in un appartamento a Pordenone. In casa giacevano i corpi senza vita di marito e moglie, trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione dei due anziani coniugi. Non è chiaro al momento il motivo del decesso né la data e sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per accertare i fatti.

Secondo le prime informazioni, ad allertare i pompieri sarebbe stato il nipote della coppia che avrebbe provato a rintracciare gli zii ma senza esito. I due anziani, entrambi ultranovantenni e senza figli, pare che non vedessero da giorni. Dopo aver provato a a contattarli inutilmente e dopo aver accertato che non rispondevano al citofono e al campanello, l'uomo avrebbe segnalato il fatto alla 112 chiedendo assistenza.

Sul posto quindi è intervenuta una squadra di vigili del fuoco insieme al personale sanitario inviato con un'ambulanza dalla centrale operativa Sores della Friuli Venezia Giulia. Quello che tutti temevano purtroppo si è palesato drammaticamente poco dopo davanti ai loro occhi. Una volta entrati nell'appartamento al terzo piano dello stabile, i Vigili del Fuoco infatti hanno trovato i due corpi diversi sul pavimento di una stanza. Per loro inutili i soccorsi medici che hanno potuto solo constatare il decesso.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti quindi anche le forze dell'ordine e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi. Dalle prime informazioni emerse, sembra che non ci fossero segni evidenti di violenza, la casa era in ordine e non vi erano segni di effrazione. Per questo al momento si tende a escludere il coinvolgimento di terzi. La strumentazione dei pompieri intanto ha escluso anche la presenza di monossido di carbonio e probabilmente verrà condotto un'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso.