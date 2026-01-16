Attualità
video suggerito
video suggerito

Da giorni non danno notizie: coppia di anziani trovata morta in casa a Pordenone, indagini in corso

I corpi di marito e moglie trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione dei due anziani coniugi.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Terribile rinvenimento nelle scorse ore in un appartamento a Pordenone. In casa giacevano i corpi senza vita di marito e moglie, trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione dei due anziani coniugi. Non è chiaro al momento il motivo del decesso né la data e sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per accertare i fatti.

Secondo le prime informazioni, ad allertare i pompieri sarebbe stato il nipote della coppia che avrebbe provato a rintracciare gli zii ma senza esito. I due anziani, entrambi ultranovantenni e senza figli, pare che non vedessero da giorni. Dopo aver provato a a contattarli inutilmente e dopo aver accertato che non rispondevano al citofono e al campanello, l'uomo avrebbe segnalato il fatto alla 112 chiedendo assistenza.

Sul posto quindi è intervenuta una squadra di vigili del fuoco insieme al personale sanitario inviato con un'ambulanza dalla centrale operativa Sores della Friuli Venezia Giulia. Quello che tutti temevano purtroppo si è palesato drammaticamente poco dopo davanti ai loro occhi. Una volta entrati nell'appartamento al terzo piano dello stabile, i Vigili del Fuoco infatti hanno trovato i due corpi diversi sul pavimento di una stanza. Per loro inutili i soccorsi medici che hanno potuto solo constatare il decesso.

Leggi anche
"Ti stupro", la minaccia a una 12enne scritta nel bagno di una scuola: indagini in corso

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti quindi anche le forze dell'ordine e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi. Dalle prime informazioni emerse, sembra che non ci fossero segni evidenti di violenza, la casa era in ordine e non vi erano segni di effrazione. Per questo al momento si tende a escludere il coinvolgimento di terzi. La strumentazione dei pompieri intanto ha escluso anche la presenza di monossido di carbonio e probabilmente verrà condotto un'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Amichetti d'Italia: dopo l'inchiesta di Fanpage la Procura apre indagine sul San Michele
La giunta Rocca conferma Libanori come presidente del San Michele
Dopo l'inchiesta di Fanpage.it al San Michele arrivano gli ispettori
Ecco lo scivolo d'oro per l'uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia
Soldi senza regole e progetti mai realizzati: i fondi del San Michele alle onlus 'fantasma'
Il sistema San Michele, appalti e consulenze ai fedelissimi di Fdi: "È come se fosse il mio portafogli"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views