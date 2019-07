Non ce l'ha fatta il centauro di 33 anni coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Brossasco, in Piemonte, mentre era in sella alla sua motocicletta. Emanuel Taliente Para, originario di Revello nel Cuneese, si è spento nella scorse ore in ospedale, nel capoluogo piemontese, dove fino all'ultimo si è sperato di poterlo salvare. Troppo gravi erano le ferite riportate nel tremendo schianto avvenuto nel pomeriggio di domenica. Il terribile impatto lungo la strada provinciale numero 8, in Valle Varaita, alle porte del piccolo comune in provincia di Cuneo. Per motivi ancora tutti da accertare, il trentatreenne si è scontrato violentemente con una vettura mentre percorreva un rettilineo finendo per essere scaraventato sull'asfalto. Immediatamente soccorso dal personale del 118 accorso sul posto, le sue condizioni erano apparse subito gravissima tanto che, dopo l'automedica e l'ambulanza, era stato allertato anche l'elicottero,

L'elisoccorso decollato da Levaldigi ha provveduto a trasportare d'urgenza il paziente al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino dove però purtroppo poco dopo è morto nonostante le cure. I medici ora contano invece di poter salvare la ragazza che era con lui in moto, una 25ene rimasta gravemente ferita nello stesso impatto. La giovane, dopo essere sta stabilizzata sul posto, è stata trasportata in ambulanza ma sempre in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo dove ora è ricoverata. Nell'incidente sono rimasti feriti ma in maniera leggera anche due occupanti dell’auto coinvolta. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata di Savigliano in codice verde. Sulla dinamica esatta dell'accaduto indagano ora i carabinieri che sono accorsi sul posto insieme a sanitari e ai vigili del fuoco effettuando i rilievi del caso.