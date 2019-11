Attimi di paura a Cuneo, dove una donna sui 50 anni si è lanciata dal sesto piano dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, facendo un volo di decine di metri nel vuoto. Le informazioni a disposizione sono ancora confusionarie: a quanto pare, stando a quanto hanno riferito le agenzie di stampa, la signora, che non era una paziente del nosocomio né si trovava lì per visite a degenti, avrebbe tentato di suicidarsi lanciandosi da una finestra poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 6 novembre. A dare l'allarme sono state decine di persone che affollavano l'ingresso principale della struttura. I medici stanno tentando tutto il possibile per salvarla ma al momento non si conoscono ancora le sue condizioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.