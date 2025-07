Crotone, in 245 evacuati da villaggio turistico per enorme incendio a Cirò Marina: “Fiamme improvvise e paura”

Un giovane animatore del villaggio è stato intossicato dal fumo e trasportato in ospedale ma non è grave. Momenti di panico tra i turisti costretti a una fuga repentina ieri pomeriggio. Tutti sono stati sistemati in strutture ricettive alternative in attesa delle verifiche al villaggio.

Momenti di paura a Cirò Marina, in provincia di Crotone, dove un improvviso incendio boschivo ha minacciato un villaggio turistico costringendo le autorità a evacuare l’intera struttura nella quale in quel momento vi erano 245 persone, tra turisti e personale. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di giovedì nell’area collinare a ridosso del comune calabrese ma inizialmente sembrava non essere pericoloso.

A causa del vento, però, le fiamme sono divampate rapidamente estendendosi in pochissimo tempo fino a lambire il villaggio turistico "Volvito". Tra gli ospiti della struttura si è diffuso comprensibilmente il panico e molti sono scappati repentinamente quando il fumo ha invaso la struttura. Poco dopo la stessa amministrazione cittadina ha disposto l'evacuazione immediata del villaggio con un'ordinanza firmata dal vicesindaco Pietro Mercuri, che ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'avanzare delle fiamme. Chiuse precauzionalmente anche ferrovia e strada statale.

L'incendio, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, infatti hanno raggiunto in breve tempo un'estensione di circa un chilometro. La Protezione Civile regionale si è mobilitata attivando una task force con il coinvolgimento delle principali realtà di volontariato della provincia crotonese. Nonostante l’impiego di due elicotteri antincendio, le fiamme hanno continuano a bruciare la vegetazione richiedendo in serata anche l’intervento di un Canadair della flotta nazionale, precedentemente impegnato su altri focolai nel Catanzarese e nel Reggino.

Un giovane animatore del villaggio è stato intossicato dal fumo e trasportato in ospedale ma non è grave. Non si registrano al momento danni strutturali agli edifici del villaggio, ma sono in corso verifiche del caso prima di autorizzare il rientro degli ospiti. I turisti, tra cui molti che non sono riusciti a recuperare i propri effetti personali, intanto sono stati sistemati in strutture ricettive nei comuni limitrofi, tra cui Torre Melissa, Crucoli Torretta e la stessa Cirò Marina.

“Ringraziamo di cuore la Protezione e le autorità per l'aiuto che ci hanno prestato per l'incendio al villaggio Volvito di Cirò Marina, persone stupende e con un cuore grande. Io e la mia famiglia composta da tre bambini ringraziamo di cuore a chi ci ha prestato aiuto e ci ha dato ospitalità per dormire e anche chi come primo pronto soccorso ci ha dato acqua, bagni e lo spazio per intrattenere i bambini spaventati” ha dichiarato una turista.