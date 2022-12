Crolla un ponte a Monteverdi Marittimo, il sindaco: “Per poco è stata sfiorata la tragedia” Nella serata di ieri è crollato un ponte a Monteverdi Marittimo, sulla provinciale 329. Non vi sono persone o mezzi coinvolti nel crollo. Il sindaco: “Evitata per poco una tragedia”

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella serata di ieri è crollato un ponte nel territorio di Monteverdi Marittimo (Pisa) lungo la strada provinciale 329. Il tutto è avvenuto intorno alle 20.30 e fortunatamente non vi sono stati feriti. A determinare il crollo potrebbe essere stato il cedimento di un pilastro. La zona è una delle più trafficate nel territorio: il ponte interessato, infatti, si trova tra Monteverdi e la frazione di Canneto.

La viabilità è stata interrotta subito dopo il crollo e stamani i tecnici di Comune e Provincia si sono messi all'opera per ripristinare la normale circolazione delle automobili. Serviranno però mesi prima di tornare alla normalità. "Per poco è stata sfiorata una tragedia – ha scritto nella serata di ieri sulla sua pagina Facebook ufficiale il sindaco Francesco Govi -. Fortunatamente non ci sono state persone o mezzi coinvolti nel crollo. Faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del cedimento e iniziare il percorso per la realizzazione dell'opera ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità".

Le immagini diffuse sui social mostrano una vera e propria voragine nel punto do ve si è verificato il crollo. Fortunatamente, intorno alle 20.30 di ieri sera sul tratto stradale non vi erano automobili. Ad accorgersi per primi dell'accaduto, alcuni automobilisti di passaggio tra le colline dell'estrema provincia pisana. Sono stati loro a segnalare il pericolo alle autorità competenti, scongiurando così che qualcuno potesse giungere sulla strada prima dell'intervento per limitare la viabilità. In questo modo sono stati evitati incidenti pericolosi per l'incolumità degli automobilisti. Il percorso suggerito per raggiungere Canneto da Monteverdi e viceversa è attualmente la Provinciale del Lodano per poi risalire dalla via Maremmana.