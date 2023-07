Crolla palazzina a Matera, operai erano in pausa pranzo: verifiche sulla presenza di altre persone Una palazzina di due piani, disabitata e in ristrutturazione in questi giorni, è crollata oggi nel centro di Matera. Gli operai impegnati nei lavori salvi perché erano in pausa pranzo, in corso accertamenti per stabilire se vi fossero altre persone.

A cura di Susanna Picone

Palazzina crollata a Matera (Facebook)

Una palazzina di due piani è crollata oggi a Matera in via Beccaria, nella zona centrale della città. Il crollo si è verificato intorno alle 13,30 mentre, secondo le prime informazioni, gli operai impegnati sul posto erano in pausa pranzo.

La palazzina crollata, infatti, risulta disabilitata da diversi anni e interessata in questi giorni da alcuni lavori di ristrutturazione. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Sono in corso accertamenti per stabilire se nella palazzina vi fossero altre persone ma, al momento, non risulterebbero né feriti né dispersi.

Il responsabile della ditta che stava eseguendo i lavori nell'edificio ha già confermato che nel cantiere, al momento del crollo, non vi era nessuno proprio perché sia lui che gli altri due operai impegnati avevano sospeso l'attività per andare a pranzo.

Nelle vicinanze della palazzina crollata è stato evacuato per precauzione un altro edificio e due strutture sanitarie hanno sospeso l'attività. Sul posto, stando alle prime informazioni, si sente odore di gas: insieme ai Vigili del fuoco sono al lavoro anche i tecnici di alcune aziende specializzate.

Crollo Matera (Facebook)

Sui social intanto sono state diffuse le prime immagini del crollo: "A Matera la tranquillità prima del pranzo interrotta da un rumore che sembra una bomba. Ci affacciamo e vediamo un cumulo di macerie: è crollato un palazzo inagibile in via Protospata angolo vico Beccaria. Se penso ai milioni di volte che siamo tutti passati di là, a piedi o in macchina… speriamo che in quella frazione di secondo nessuno lo abbia fatto", recita un post condiviso su Facebook di una testimone del crollo.

Articolo in aggiornamento