Cosa sappiamo sulla morte di Annabella Martinelli: la scomparsa, la corda e i bigliettini nello zaino e il suicidio

Si sarebbe addentrata nella vegetazione, avrebbe tirato fuori la corda dallo zaino e si sarebbe tolta la vita. Cosa si sa sugli ultimi attimi di vita della 22enne Annabella Martinelli.

Annabella Martinelli

Si indaga per ricostruire gli ultimi attimi di vita di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio e trovata morta impiccata oggi 15 gennaio. Per i carabinieri però non ci sarebbero dubbi: la giovane si è suicidata, nessun'altra persona è coinvolta nella tragedia. Stando a quanto spiegato dagli investigatori a Fanpage.it, la 22enne aveva già con sé dentro lo zaino una corda.

A vederla l'ultima volta in vita era stata una studentessa di 19 anni: stava rientrando in auto verso Teolo quando, tra le 23.15 e le 23.30, ha notato la 22enne spingere una bicicletta viola sui tornanti della strada che sale da Villa di Teolo. Si tratta di una zona isolata e poco illuminata tanto che la 19enne si era fermata e aveva chiesto a Annabella Martinelli se avesse bisogno di aiuto. Ma la giovane aveva rifiutato. Fu l'ultima volta che è stata vista viva.

Oggi purtroppo il ritrovamento. Da quanto spiegato dagli investigatori, nei giorni delle ricerche erano stati visionati i messaggi e i tabulati telefonici ma non era stato trovato nulla. Tanto che le due ipotesi probabili su cui lavoravano i carabinieri erano: o un suicidio oppure un incidente causato forse dall'incontro con un cinghiale dal momento che quella zona ne è molto frequentata.

Stando invece alla ricostruzione di quanto accaduto, Annabella Martinelli poco dopo l'incontro con la 19enne avrebbe abbandonato la bicicletta e dopo circa 300 metri a piedi avrebbe raggiunto un boschetto. Si è addentrata nella vegetazione, ha tirato fuori la corda dallo zaino e si è tolta la vita. Nello zaino sarebbero stati trovati anche un bloc notes con molti disegni di animali e astratti, fatti da Annabella. E alcuni biglietti in cui manifesta l'intenzione di uccidersi.

"Si presume di sì, poi troverà conferma l'autopsia". Lo ha detto Il capitano Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme, spiega che si presume che il decesso sia avvenuto la sera del 6 gennaio: "Si troverà conferma l'autopsia" e "si propende per l'ipotesi suicidaria".

La vittima conduceva una vita molto riservata, con pochissimi amici e non frequentava locali. Non avrebbe lasciato traccia, nessuno se ne sarebbe accorto. A trovare il corpo è stato un passante. Sul posto si sono subito precipitati i sanitari, il medico legale, i carabinieri e il procuratore capo Angelantonio Racanelli.