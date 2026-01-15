Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata: la 22enne di Padova era scomparsa da 9 giorni

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, scomparsa il 6 gennaio, è stata trovata morta sui Colli Euganei. Il corpo era appeso a un albero a pochi passi dal palo a cui era stata appoggiata la sua bici.

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio. La giovane – apprende Fanpage.it da fonti vicine alle indagini – si sarebbe suicidata in un casolare nell’area dei Colli Euganei, a poca distanza dal punto in cui, nei giorni scorsi, era stata recuperata la sua bicicletta. Il corpo, appeso ad un albero, è stato notato un passante.

Annabella si era allontanata da casa la sera dell’Epifania. Il mezzo era stato ritrovato a circa venti chilometri di distanza, a Teolo, parcheggiato lungo una strada e chiuso con il lucchetto. Accanto alla bici c’erano anche i cartoni di due pizze ordinate quella stessa sera.

Prima della scomparsa, Annabella sarebbe stata vista da una studentessa di 19 anni, ritenuta l’ultima testimone. La ragazza stava rientrando in auto verso Teolo quando, tra le 23.15 e le 23.30, ha notato una giovane a piedi lungo la strada che sale da Villa di Teolo, in un tratto isolato e poco illuminato. Dopo il primo tornante l’ha vista spingere una bicicletta, con un giaccone scuro e uno zaino piccolo. La 19enne si è fermata e le ha offerto aiuto più volte, ma Annabella ha sempre rifiutato.

Dopo quell’incontro, di lei non si sono avute altre notizie. Fino al tragico ritrovamento del pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio. La giovane si sarebbe impiccata a pochi passi dal palo a cui era stata appoggiata la sua bici, in località Villa di Teolo (Padova). La zona si trova sul lato destro dello sterrato percorso dai cinofili con i cani molecolari, dai vigili del fuoco e da tutte le persone che hanno partecipato alle ricerche.

Sul posto si sta recando il procuratore della Repubblica di Padova che ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di sequestro di persona a carico di ignoti.

I carabinieri, delegati alle indagini dalla procura, avevano ipotizzato che la giovane potesse essersi allontanata dal luogo in cui è stata ritrovata la bici a bordo di un’automobile o di una moto. L’ordine delle due pizze aveva fatto pensare agli investigatori alla possibilità di un incontro con qualcun altro. Anche per questo, pur considerando le modalità del ritrovamento come indicazione di un gesto estremo, gli accertamenti proseguiranno per chiarire se Annabella abbia incontrato altre persone prima di morire. È confermato che si procederà all'autopsia.

Al momento, dalle indagini non risulta comunque la presenza di altre persone coinvolte nell’allontanamento della giovane. Restano però da chiarire i contorni della sua morte e ulteriori accertamenti sono in corso.

"Si è avverato il peggio. Pensavamo non fosse vero ma è successo". Così a LaPresse Valentino Turetta, sindaco di Teolo, nel Padovano, paese in cui viveva Annabella. "È stata trovata impiccata su un albero, tra l'altro anche abbastanza vicino alla strada a circa un centinaio di metri da dove era stata trovata la bicicletta. Purtroppo con la folta vegetazione e gli abiti scuri non si vedeva", spiega. "Sembra si sia suicidata". Il sindaco pensa di istituire il lutto cittadino. "Magari lo faremo il giorno del funerale, ora vediamo. È un lutto che ha colpito tutta la cittadinanza perché era una settimana che tutti la stavamo cercando e non pensavamo assolutamente di arrivare a questo punto", conclude