Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla: si cerca la 22enne Annabella Martinelli

È scomparsa Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Teolo (Padova). La studentessa di Giurisprudenza è uscita di casa il 6 gennaio per un giro sulla sua bicicletta rosa.
A cura di Gabriella Mazzeo
Annabella Martinelli, 22 anni
Annabella Martinelli, 22 anni

Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova della quale non si hanno più notizie dal 6 gennaio. La giovane studia Giurisprudenza all'Università di Bologna e il giorno della sua scomparsa è uscita da casa a Teolo intorno alle 20 per salire a bordo della sua bici.

Vigili del fuoco e Soccorso alpino di Padova stanno svolgendo le ricerche nei territori limitrofi. Dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dallo smartphone della ragazza, irraggiungibile dal 7 gennaio, l'ultimo segnale arriva proprio da Teolo, dove si concentrano principalmente le ricerche. I soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando i sentieri e battendo l'area circostante.

La 22enne ha capelli biondi a caschetto e punte fucsia. La bici sulla quale è salita è del medesimo colore. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. La famiglia ha chiesto a chiunque avesse informazioni di contattare i numeri 345 8205010 e 368 8038583.

Per diffondere ulteriormente le informazioni utili alle ricerche di Annabella Martinelli, i familiari hanno diffuso sui social un volantino che riporta le foto e le caratteristiche fisiche di Annabella con i riferimenti relativi alle ultime notizie che la ragazza ha dato di sé prima di sparire nel nulla.

Il volantino per le ricerche
Il volantino per le ricerche

Amici e familiari si sono mobilitati sui social per diffondere al massimo le informazioni sulla 22enne scomparsa. Al momento però le ricerche non hanno dato l'esito sperato e le operazioni andranno avanti nelle prossime ore. Chiunque avesse informazioni utili su Annabella può contattare anche il 112. Ogni dettaglio che possa permettere alle autorità di mettersi sulle tracce della 22enne sparita nel nulla è importante.

Immagine
