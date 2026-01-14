Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona, sentito l’ex: “Il telefono non si è mai mosso da Teolo”

È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona relativo al caso di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso. Sentiti l’ex fidanzato, le amiche e i familiari. La ragazza, secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe stata diretta verso un santuario che qualche tempo prima aveva visitato con il papà.

Si indaga per sequestro di persona a Teolo, dove il 6 gennaio scorso è scomparsa la 22enne Annabella Martinelli, studentessa della facoltà di Giurisprudenza uscita intorno alle 20 di casa a bordo della sua bici rosa, poi ritrovata legata con un lucchetto. Proprio questo dettaglio ha messo in allerta le forze dell'ordine, chestanno continuando insieme ai vigili del fuoco le ricerche a tappeto della 22enne.

Se Annabella avesse voluto far perdere le proprie tracce, non avrebbe fatto ritrovare la bici parcheggiata e debitamente assicurata con il lucchetto: è questa la convinzione che viene portata avanti negli ambiti investigativi, così come riferisce una fonte informata a Fanpage.it.

In queste ore è stato ascoltato l'ex fidanzato della giovane. A suo carico non vi sono elementi, così come per il momento non sono sospettate terze persone. Con lui sono state sentite le amiche e i familiari, ma per il momento le autorità brancolano nel buio. Prima di sparire la ragazza è stata vista a bordo della sua bici, poi nella pizzeria di Selvazzano Dentro (Padova) dove ha ritirato le due pizze da asporto ordinate telefonicamente 15 minuti prima.

Un altro dato importante, seppure attualmente illeggibile, sembra arrivare proprio dallo smartphone della ragazza: l'ultima cella telefonica agganciata dal dispositivo elettronico è situata a Teolo. Da lì il telefono non si è mai mosso. Il cellulare risulta irraggiungibile dal pomeriggio del 7 gennaio.

Il fascicolo a carico di ignoti permetterebbe agli inquirenti di effettuare le indagini più invasive. Gli investigatori si stanno concentrando sul dettaglio della bici parcheggiata, sugli avvistamenti filmati dalle telecamere e sui dati delle celle telefoniche. Secondo quanto riferiscono fonti informate a Fanpage.it, la 22enne era probabilmente diretta verso un santuario poco lontano da Teolo, luogo dove la giovane era stata insieme al padre qualche tempo prima.

L'indagine a carico di sconosciuti servirà per togliere tutti i dubbi su eventuale coinvolgimento di terzi anche nelle ultime ore prima della scomparsa.