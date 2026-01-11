Scomparsa Annabella Martinelli, trovata la bici della 22enne: in azione droni e cani molecolari

I soccorritori stanno battendo palmo a palmo sentieri e aree dove il telefono della 22enne Annabella Martinelli ha agganciato un ripetitore a Teolo, nel Padovano. È il quinto giorno di ricerche ma le operazioni non si fermano.

Corsa contro il tempo per le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita in bici dalla sua casa di Teolo nella serata del 6 gennaio scorso. Il lavoro incessante dei soccorsi, che si stanno concentrando proprio nella zona di Teolo e dei Colli Euganei, ha portato al rinvenimento di una bici compatibile con quella della giovane scomparsa, ma di lei per ora purtroppo nessuna traccia.

Secondo quanto ricostruito finora, il suo telefono è rimasto attivo fino alla mattina del 7 gennaio quando ha agganciato un ripetitore del posto che però copre un’ampia zona a tratti impervia tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice. I soccorritori stanno battendo palmo a palmo sentieri e aree circostanti per individuare eventuali tracce della giovane e sono ora al quinto giorno di ricerche ma le operazioni non si fermano.

Dopo la denuncia dei familiari, la Prefettura di Padova ha attivato il Piano di ricerca per le persone scomparse attivando i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (CNSAS), le forze dell’ordine e la Protezione Civile che sono ora impegnati nelle ricerche insieme a numerosi volontari. In campo squadre di pompieri specializzate provenienti dai comandi di Rovigo e Venezia e in azione anche droni per scandagliare zone impervie dall’alto e cani molecolari per seguire eventuali tracce captate dagli animali.

Leggi anche Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla: si cerca la 22enne Annabella Martinelli

Il campo base della vera e propria task force è stato allestito nell’area del Campo Sportivo di Rocca Pendice a Teolo ma la zona da esplorare è molto ampia. Col passare delle ore inevitabilmente i pensieri si fanno sempre più cupi ma soccorritori, parenti e amici di Annabella Martinelli non hanno perso la speranza. Numerosi gli appelli anche online sui social. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili sulla 22enne a contattare immediatamente le forze dell’ordine per accelerare le ricerche e ritrovare la giovane.