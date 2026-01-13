Annabella scomparsa, il giallo delle pizze e dei profili social chiusi. La famiglia: “Non vogliamo spaventarla”

I familiari di Annabella Martinelli hanno reso privati i profili social della 22enne scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso. A Fanpage.it hanno detto di non voler lanciare annunci “per non spaventare la 22enne e chi potrebbe essere con lei”.

Ancora senza risultato le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza scomparsa a Teolo (Padova) il 6 gennaio. La ragazza è uscita di casa intorno alle 20 a bordo della sua bici rosa, ritrovata sui Colli Euganei. La paura è che Annabella possa trovarsi fuori in queste notti in cui la temperatura scende sotto lo zero, anche se dai video delle telecamere del municipio di Teolo, risulta che la sera del 6 gennaio la 22enne fosse andata in pizzeria a ritirare due pizze, segno che probabilmente quella sera avrebbe dovuto cenare con qualcuno.

La speranza di chi indaga è che, se così dovesse essere, Annabella si sia allontanata volontariamente e che abbia un posto caldo dove passare la notte. Nel frattempo i profili social della ragazza sono stati resi privati dai familiari che a Fanpage.it hanno spiegato di non volersi esporre mediaticamente per non spaventare la ragazza "e chi potrebbe essere con lei".

Annabella Martinelli

Chi conosce Annabella vuole dunque mantenere un profilo basso, almeno per il momento. Secondo quanto ricostruito in queste ore di ricerche, la 22enne sarebbe entrata in pizzeria alle 22.50 per ritirare i cartoni ordinati 15 minuti prima telefonicamente. Il locale si trova a Selvazzano Dentro (Padova) e il gestore ha raccontato di averla vista serena. La giovane sarebbe entrata da sola per poi uscire in apparente tranquillità dopo aver pagato.

I due cartoni vuoti sono stati ritrovati accanto alla bici, rinvenuta sabato pomeriggio lungo un sentiero e chiusa con un lucchetto. Accanto ai resti della cena, anche una bottiglietta d'acqua acquistata la sera del 6 in un bar di Teolo.

Per la Procura di Padova al momento non vi sono elementi che farebbero pensare a una responsabilità di terze persone. Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio: possibile l'allontanamento volontario e il malore mentre la giovane vagava in stato confusionale. Chi cerca Annabella, ritiene possibile che la 22enne sia salita a bordo dell'auto di uno sconosciuto che potrebbe averle offerto un passaggio. Dal cellulare della studentessa dai capelli rosa, non risulterebbero contatti sospetti nelle ultime ore.

Ma, comunque, non si fermano droni ed elicotteri, squadre di uomini anche della protezione civile per rintracciarla, come è stato deciso nel primo pomeriggio in un vertice in prefettura. Tutte le ipotesi sono valide: dall’allontanamento volontario, al malore mentre vagava in stato confusionale, fino al passaggio accettato da uno sconosciuto in una sera troppo fredda.

Secondo i familiari, Annabella era single e in famiglia non aveva alcuna tensione. Negli ultimi tempi aveva messo da parte gli studi di Giurisprudenza e un'amica ha raccontato di averla vista un po' strana negli ultimi tempi. Ai genitori, Annabella aveva detto di essere diretta a casa di un'amica al momento della scomparsa.