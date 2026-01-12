Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo

Continuano senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita in bici dalla sua casa di Teolo nella serata del 6 gennaio scorso. Dal 7 gennaio il suo telefono risulta non raggiungibile. Quella stessa notte la famiglia ha presentato denuncia alle forze dell'ordine.

L'ultimo avvistamento risalirebbe proprio al 7 gennaio scorso quando le ultime celle telefoniche del cellulare della ragazza sono state agganciate nella zona di Teolo, anche se dato non consente una localizzazione precisa coprendo l'antenna un'area di oltre 20 chilometri in linea d'aria, e dove è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza mentre percorre una strada del Comune in sella alla stessa bicicletta viola e pare avesse tra le mani due cartoni della pizza, come ha confermato il sindaco Valentino Turetta.

Ritrovata la bici di Annabella Martinelli, continuano le ricerche: le ipotesi degli inquirenti

Proprio la bicicletta della ragazza è stata rinvenuta sabato nella frazione di Villa di Teolo. "L’elemento è ora al vaglio delle autorità competenti e ha consentito di orientare ulteriormente le attività di ricerca", ha sottolineato il primo cittadino, aggiungendo che "per qualsiasi segnalazione o informazione utile è fondamentale contattare immediatamente il numero di emergenza 112".

Le operazioni di ricerca proseguiranno anche nella giornata di oggi, con il coinvolgimento delle strutture e dei volontari già impegnati sul campo, non solo nelle zone più frequentate ma anche nei pressi di casolari abbandonati, aree isolate e versanti difficili da raggiungere. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che la studentessa, forse in stato confusionale e provata dal freddo, si sia addentrata da sola lungo i sentieri sui Colli Euganei. Non viene tuttavia esclusa la possibilità che sia salita in auto con qualcuno incontrato lungo il percorso. Al momento, dunque, nessuna pista viene esclusa: si valuta sia l'allontanamento volontario che la possibilità di un incidente. Nelle ultime ore sono arrivate una serie di segnalazioni che i carabinieri stanno verificando. Ma di Annabella non c'è ancora traccia.