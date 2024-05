video suggerito

Cosa non torna sulla scomparsa di Milena Santirocco, dal finto rapimento all’ex fidanzato a Caserta Milena Santirocco, la 54enne di Lanciano scomparsa e poi ritrovata dopo una settimana a Castel Volturno, potrebbe non aver agito da sola: si ipotizza la presenza di un ex fidanzato nel Casertano. Resta il giallo: cosa è successo davvero dopo la sparizione? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milena Santirocco

Dopo giorni di angoscia da parte dei familiari, Milena Santirocco, la 54enne insegnante di fitness e danza di Lanciano, scomparsa domenica scorsa, è stata ritrovata sana e salva in provincia di Caserta. Ma restano ancora molti i punti da chiarire sulla vicenda. Anche perché la donna, che aveva inizialmente dichiarato di essere stata rapita da due uomini, ha poi cambiato versione ammettendo di aver inventato tutto: "Ero disperata, volevo togliermi la vita, nessuno ha provato a uccidermi", avrebbe detto agli inquirenti.

I quali però non credono che la 54enne abbia fatto tutta da sola nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio, quando di lei si erano perse le tracce. Come riporta Il Messaggero, starebbe circolando l'ipotesi che proprio nel Casertano Milena potrebbe aver riallacciato i rapporti con un suo ex fidanzato, la cui esistenza è stata confermata da uno dei vicini di casa della donna.

"A ottobre scorso in casa della famiglia della donna a Torre Sansone, c’erano stati forti litigi, le urla arrivavano fin sulla strada, le sentivamo benissimo", avrebbe detto un vicino riferendosi alla relazione di Milena con l'uomo. Se ciò trovasse verifiche, aiuterebbe a spiegare la ricomparsa della donna a Castel Volturno, sabato sera.

Quando è stata ritrovata, la 54enne era ferita ai polsi e bagnata: "Volevano annegarmi in uno stagno", ha detto entrando in un bar della zona, il cui proprietario ha poi allertato le forze dell'ordine. Ma come ha fatto Milena a sparire da Torino di Sangro in Abruzzo e ad arrivare in provincia di Caserta? Questo resta un altro mistero della vicenda. Intanto, le parole pronunciate dal questore di Chieti Aurelio Montaruli domenica pomeriggio hanno rassicurato i vicini di Milena: "I cittadini possono stare tranquilli, non ci sono rapitori in giro".

Un altro elemento che è balzato all'attenzione degli inquirenti sono due appuntamento che la donna avrebbe preso con padre Pius Chittilappilly, prete esorcista, da cui sarebbe andata due volte insieme ad un amico, spaventata da "brutti oggetti", che aveva trovato ai quattro angoli della sua palestra e che le avevano fatto pensare di essere oggetto di un maleficio. "Escludo che possa avere a che fare con la sua scomparsa", avrebbe detto il sacerdote.