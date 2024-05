Milena Santirocco trovata 6 giorni dopo a 200 Km, si indaga per sequestro: “Mi hanno rapita”

video suggerito

Si indaga per sequestro di persona sul caso di Milena Santirocco, la donna di 54 anni scomparsa da Lanciano, in Abruzzo, e ritrovata nelle scorse ore, una settimana dopo e a 200 Km di distanza a Castelvolturno, in Campania. Lo ha confermato il legale della famiglia della donna ribadendo che la 54enne non si è allontanata volontariamente. "Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni” ha spiegato infatti l’avvocato Antonio Cozza.

Sulla vicenda in effetti restano ancora moltissimi dubbi e punti oscuri che le indagini dei pm stanno cercando di ricostruire, anche in base al racconto di Milena Santirocco. La stessa famiglia della maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 28 aprile, aspetta di poterla riabbracciare nelle prossime ore e sentire da lei il suo racconto per capire.

“I familiari di Milena ringraziano le Forze dell'Ordine, tutte le persone, i media che si sono impegnati nelle ricerche di Milena. In queste ultime ore stanno circolando notizie su quanto potrebbe essere accaduto a Milena, che fino ad ora non hanno trovato conferma. I familiari aspettano con ansia il ritorno a casa di Milena e solo dopo aver parlato con la medesima potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quanto realmente successo” ha aggiunto il legale della famiglia.

Secondo quanto riporta il Centro, la donna, che sabato sera 4 maggio è riuscita a raggiungere la polizia di Castel Volturno, nel Casertano, avrebbe raccontato agli inquirenti di essere stata rapita da uomini incappucciati a Torino di Sangro. La 54enne avrebbe rivelato inoltre che gli stessi rapitori le avrebbero messo la testa in "uno stagno" dove avrebbero tentato di affogarla. Fingendosi morta, infine, sarebbe riuscita a scappare.

Ieri sera tardi la donna è entrata in un bar di Castel Volturno bagnata e ha chiesto aiuto e di poter telefonare. A quel punto, dopo che essere stata riconosciuta, dal locale hanno chiamato la polizia da cui la donna è stata poi presa in carico. Stamattina con un'auto della polizia è giunta in commissariato a Lanciano. "È in buono stato di salute", ha annunciato sui social Alessia Natali, responsabile abruzzese dell'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse.

Secondo quanto aveva raccontato la sorella di Milena, la 54enne non si era mai allontanata senza dire nulla a nessuno. "L'elemento che più ci sconvolge è il contrasto tra la sua serenità e voglia di vivere, che la contraddistinguono, e questa scomparsa improvvisa segnata anche dalla cancellazione del suo profilo Facebook", aveva spiegato la sorella della donna. Milena in effetti aveva abbandonata la sua auto con una ruota forata mentre il suo smartphone era sparito e il profilo di Facebook cancellato. Le ricerche della donna non si erano mai interrotte nell'ultima settimana.