Ritrovata vicino Caserta Milena Santirocco, la 54enne scomparsa in Abruzzo: la donna sta bene La donna era scomparsa lo scorso 28 aprile da Lanciano, in provincia di Chieti: ieri sera si è spontaneamente presentata a un commissariato di polizia di Caserta ed ha preso contatto con i suoi familiari.

A cura di Davide Falcioni

Milena Santirocco, la donna di 54 anno di Lanciano (Chieti), maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 28 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto, è stata ritrovata a Castel Volturno. La 54enne, in buona salute, si è presentata spontaneamente in tarda serata a un commissariato di Caserta ed ha già preso contatto con i suoi familiari, che nei giorni scorsi avevano lanciato innumerevoli appelli e non avevano mai perso a speranza di ritrovarla ancora viva.

La responsabile abruzzese dell'associazione "Penelope", Alessia Natali, ha riferito che "Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute". “Ora è necessario – ha spiegato – che faccia degli accertamenti medici". Sono molte le cose che la 54enne dovrà chiarire al magistrato della procura della Repubblica di Vasto (Chieti), Silvia Di Nunzio, che ha coordinato indagini e ricerche insieme a prefettura, polizia e vigili del fuoco di Atessa e della provincia di Chieti.

Le ricerche della donna non si erano mai interrotte nell'ultima settimana: Milena aveva abbandonata la sua auto con una ruota forata, cancellato il profilo di Facebook e fatto sparire il suo smartphone. Alcuni mesi fa, inoltre, si era rivolto a un presunto esorcista per "purificarsi" da un "maleficio" ricevuto nella palestra in cui lavorava: a tale circostanza non sarebbe stata data particolare importanza. La maestra di ballo era spaventata dopo avere ‘scoperto' quella che sosteneva essere una maledizione, ovvero quattro oggetti abbandonati agli angoli della palestra. "Venne con un amico per chiedere una benedizione – ha raccontato il "santone" -. È tornata giorni dopo a chiedere ancora una benedizione per la palestra, ma era tranquilla e serena, una bella persona".