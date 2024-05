video suggerito

Milena Santirocco scomparsa a Lanciano, la sorella della 54enne: "Escludo l'allontanamento volontario" Le ricerche di Milena Santirocco proseguono da lunedì 29 aprile e sono andate avanti anche nella mattinata di oggi, sabato 4 maggio. Della 54enne non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando è stata vista l'ultima volta. La sorella Sonia: "Le ipotesi possono essere tante, io però ho sempre escluso l'allontanamento volontario".

A cura di Eleonora Panseri

Milena Santirocco

Le ricerche di Milena Santirocco proseguono ininterrottamente da lunedì 29 aprile e sono andate avanti anche nella mattinata di oggi, sabato 4 maggio. Della 54enne non si hanno più notizie da domenica scorsa, quando è stata vista per l'ultima volta.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, quel giorno si sarebbe allontanata da Lanciano, dicendo a uno dei figli che, dopo pranzo, si sarebbe recata al mare, in località Torino di Sangro, per fare una passeggiata. Da quel momento, della donna, insegnante di ballo e fitness, non si hanno più sue notizie.

Come già detto, le operazioni stanno proseguendo senza interruzioni da quasi una settimana. Gli uomini impegnati nelle ricerche hanno setacciato con attenzione la zona a partire dal punto in cui è stato agganciato per l'ultima volta il telefono della 54enne, intorno alle 18.30. In un parcheggio è stata ritrovata anche l'auto della donna scomparsa, una Clio Renault di colore grigio.

Da questa mattina le ricerche si sono spostate a Casalbordino lido: i partecipanti al tavolo tecnico di ieri sera in Prefettura hanno deciso di spostare la base operativa più a sud, non più a Vasto, come era stato inizialmente indicato, zona che la donna ha sempre frequentato durante le sue attività sportive, oltre che Torino di Sangro e Lecceta. Da Sud sono giunte un paio di segnalazioni anche all'associazione ‘Penelope'.

"L'elemento che più ci sconvolge è il contrasto tra la sua serenità e voglia di vivere, che la contraddistinguono, e questa scomparsa improvvisa segnata anche dalla cancellazione del suo profilo Facebook", ha spiegato la sorella della donna, Sonia, intervenendo durante la trasmissione Mediaset Quarto Grado.

"Non riusciamo a collegare le due cose. Le ipotesi possono essere tante, però io ho sempre escluso l'allontanamento volontario – ha aggiunto la donna – "Lei è una persona molto riservata, tiene tutto per sé, questo è il problema. Non riusciamo a ricostruire la sua vita più intima, privata. Si è sempre mostrata serena".

Secondo quanto racconta ancora la sorella di Milena, la 54enne non si era mai allontanata senza dire nulla a nessuno: "Se andava via per un giorno o due, avvisava sempre i figli o mia madre, dicendole: ‘Chiamami, se hai bisogno, anche se sono fuori".

Nonostante le ricerche serrate, non sarebbero purtroppo ancora emersi elementi che consentano di seguire una pista piuttosto che un'altra: "Gli inquirenti al momento non ci hanno dato una pista privilegiata e le nostre sono tutte supposizioni. Anche sul chiodo (trovato in una gomma dell'auto della 54enne, ndr) non ci hanno detto nulla, potrebbe averlo incontrato sulla strada. Quando è arrivata forse la gomma era in buone condizioni e si è sgonfiata con il tempo".

La donna ha poi ringraziato tutte le persone che si stanno occupando delle ricerche e ha aggiunto, parlando del ritorno a casa della sorella: "Lo spero con tutto il cuore".