Chico Forti sogna l'Italia: "Dovrò stare in carcere, ma almeno avrò mia madre vicina e potrò riabbracciarla" È felice e non vede l'ora di tornare in Italia Chico Forti, il 64enne trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 con l'accusa di aver ucciso l'imprenditore Dale Pike. "In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale", ha detto Forti al deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, che per un anno e mezzo lo ha incontrato spesso in carcere.

A cura di Eleonora Panseri

"Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente". Chico Forti ha espresso così al deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe la sua emozione al pensiero di tornare nel suo Paese, dopo 24 anni passati in carcere negli Stati Uniti. "Il mio sogno è tornare sul surf", dice ancora, come riporta il Corriere della Sera.

È il deputato, eletto nella circoscrizione America Settentrionale e Centrale da un anno e mezzo, a riferire le sue parole ed è da un anno e mezzo che va a trovarlo in carcere. Enrico ‘Chico' Forti è stato condannato nel 2000 con l'accusa, sempre rifiutata, di aver ucciso l'imprenditore Dale Pike, il cui cadavere venne trovato su una spiaggia di Miami nel 1998. "Ci sono stati tanti tanti errori nel momento dell’incriminazione", spiega ancora l'onorevole.

Dale era figlio di Anthony da cui Chico stava comprando un albergo a Ibiza, per questo per la polizia non sarebbe potuto che essere lui l'assassino. E alla fine Forti è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di revisione o di sconti di pena. Ora però, dopo lunghi sforzi diplomatici iniziati anni fa, il 64enne potrà rientrare a casa. "Non saprò mai come ringraziare l’onda di affetto che mi è arrivata dai miei connazionali", dice a Di Giuseppe, mentre ringrazia Giorgia Meloni, Andrea e Veronica Bocelli, Joe Tacopina e tutto il suo studio legale.

Adesso servirà ancora del tempo prima del rientro in Italia, di cui si sta occupando la Corte d’Appello di Trento, di dove è originario Forti, anche se negli Stati Uniti non è ancora stato fatto il primo passaggio, quello del trasferimento dal carcere statale a quello federale.

Chico Forti e Dale Pike

In questi lunghi anni di carcere Forti ha sempre avuto vicina la sua famiglia che non ha mai smesso di credere nella sua innocenza, soprattutto sua madre Maria, 96 anni, che ora lo aspetta a braccia aperte. "Adesso i miei figli vivono alle Hawaii con la loro madre, la mia ex moglie. Sono grandi. Il piccolo aveva un anno appena quando sono stato arrestato. Li sento spesso, ora mi hanno già garantito che verranno a trovarmi in Italia", aggiunge. "Sono commosso, davvero. In questi anni ci sono state tante false partenze. Tre anni di promesse e di illusioni. Questo avanti e indietro mi ha fatto stare male. Ma adesso è finita. – conclude il 64enne – Adesso è tutto reale".