Chico Forti torna in Italia, l’annuncio di Giorgia Meloni: “Firmata l’autorizzazione”

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli stati uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti". È l'annuncio in un video diffuso da Washington della la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Forti è al centro di una difficile vicenda giudiziaria che lo vede dal 2000 in carcere in Florida.

"Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti", aggiunge il premier.

L'ex velista e produttore televisivo italiano, negli anni Novanta si era trasferito a Miami creandosi una famiglia. Nel 1998 era stato arrestato per l'omicidio di Dale Pike, due anni dopo era arriva la condanna all'ergastolo. Forti, oggi 64enne, aveva così iniziato a scontare la sua pena in un carcere di massima sicurezza in Florida, vicino a Miami.

Secondo l’accusa, il trentino avrebbe ucciso Dale in un tentativo di truffa nei confronti del padre, Anthony, imprenditore dal quale stava acquistando il ‘Pikes Hotel’ di Ibiza. Nel dicembre 2020 anche l'allora Ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva dato l’annuncio sui suoi social della imminente ritorno in Italia di Chico Forti. Un annuncio al quale non era seguiti però i fatti.

Alla base dei motivi che ne hanno sempre ritardato il ritorno in Italia ci sarebbero problemi burocratici. Problemi che evidentemente sono stati ora risolti. E a breve il 64enne trentino farà ritorno nel nostro Paese.