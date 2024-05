Scomparsa Milena Santirocco: senza esito le ricerche dei sommozzatori, nuovo appello della sorella

video suggerito

Non si fermano le ricerche di Milena Santirocco, l'insegnante di danza di 54 anni scomparsa da Lanciano lo scorso 28 aprile. Alle ricerche hanno partecipato i sommozzatori che hanno scandagliato i fondali nei pressi di Punta Le Morge, a Torino di Sangro. Purtroppo, non sono emersi dettagli rilevanti. Nuovo appello della sorella.

A cura di Eleonora Panseri

Milena Santirocco

Non si fermano le ricerche di Milena Santirocco, l'insegnante di danza di 54 anni scomparsa da Lanciano, in provincia di Chieti, lo scorso 28 aprile. Le operazioni portate avanti nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio, si sono concentrate sulla costa, nel pressi della località Le Morge di Torino di Sangro.

Sono intervenute anche unità cinofile e di ricerca subacquea del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, senza tralasciare le ricerche già precedentemente avviate nelle altre aree.

A renderlo noto è stata la Prefettura di Chieti che coordina le operazioni a cui partecipano tutti gli organismi tecnici competenti con la direzione operativa dei Vigili del Fuoco, in conformità con le previsioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Sono state coinvolte anche le forze dell'ordine, anche con utilizzo di droni e di mezzi aerei, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, mediante l'impiego di associazioni di volontari e di associazioni specializzate con unità cinofile, la Capitaneria di Porto di Ortona.

A incoraggiare le ricerche in quella zona erano stati i cani molecolari: "Uno dei cani ha abbaiato con insistenza a pochi metri dal trabocco e questo ci ha spinto a scendere in acqua con i sommozzatori", hanno spiegato i soccorritori a Il Messaggero. Tuttavia, non sono emersi nuovi dettagli rilevanti.

La sorella della donna, Sonia Santirocco, ha condiviso sui social network un nuovo appello. In un post su Facebook pubblicato sul suo profilo scrive: "Vi prego, se la vedete, fate una segnalazione anche anonima a Pronto Penelope 3475922521 e FFOO 112".

Milena Santirocco è scomparsa domenica 28 aprile: cosa è emerso finora

La scomparsa della donna è stata denunciata lunedì 29 aprile. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il giorno della precedente aveva prima pranzato con il figlio, poi aveva detto di voler andare a fare una passeggiata ma non è più rincasata e di lei si sono perse le tracce da giorni.

L'auto della 54enne, una Renault Clio, è stata ritrovata posteggiata a Borgata Marina, a Torino di Sangro, con la gomma posteriore sgonfia e un chiodo conficcato.

La telecamera del posto ha inquadrato la macchina alle 14.30 di domenica, poi alle 15.38 le ultime foto postate su Whatsapp che documentano la sua passeggiata nella natura e infine alle 18.37 cellulare agganciato per l’ultima volta da una cella telefonica.

Inoltre, secondo quanto riferito dai familiari di Milena, il profilo Facebook della 54enne è stato cancellato, anche se non si sa se dalla stessa o da altri.

"Quando ho saputo dai miei nipoti che Milena non era tornata a casa, cosa mai successa prima, ho fatto alcune verifiche su Facebook e ho scoperto che il suo account era stato cancellato. Questa cosa mi preoccupa moltissimo, non la capisco. Mi chiedo: è con qualcuno che l’ha costretta a farlo? L’ha deciso lei? E perché? Tutte domande senza risposta", ha raccontato a Il Resto del Carlino.