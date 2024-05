video suggerito

Scomparsa Milena Santirocco, cancellato il profilo Facebook. Il figlio: "Vogliamo sapere se è viva" Prosegue il giallo sulla scomparsa di Milena Santirocco, la donna di 54 anni, insegnante di fitness e ballo, di cui si sono perse le tracce domenica scorsa da Lanciano, in provincia id Chieti: trovata l'auto con una gomma sgonfia e un chiodo conficcato, cancellato il suo account Facebook.

A cura di Ida Artiaco

Milena Santirocco, 54 anni.

Continuano le ricerche di Milena Santirocco, la donna di 54 anni, insegnante di fitness e ballo, scomparsa domenica scorsa da Lanciano, in provincia id Chieti. Aveva pranzato con il figlio, poi aveva detto di voler andare a fare una passeggiata ma non è più rincasata e di lei si sono perse le tracce.

La sua auto, una Renault Clio, è stata ritrovata posteggiata a Borgata Marina, sul lungomare di Torino di Sangro, con la gomma posteriore sgonfia e un chiodo conficcato. La telecamera del posto ha inquadrato la macchina alle 14.30 di domenica, poi alle 15.38 le ultime foto postate su Whatsapp che documentano la sua passeggiata nella natura e infine alle 18.37 cellulare agganciato per l’ultima volta dalla cella telefonica.

Proprio sul lungomare di Torino di Sangro è stata allestita la base operativa delle ricerche, coordinate dalla prefettura di Chieti. Anche oggi andranno avanti le operazioni. Oltre alla gomma dell'automobile bucata, il giallo si infittisce anche per un altro particolare: a quanto pare il profilo Facebook di Milena sarebbe stato cancellato, come ha confermato la sorella Sonia.

"Quando ho saputo dai miei nipoti che Milena non era tornata a casa, cosa mai successa prima, ho fatto alcune verifiche su Facebook e ho scoperto che il suo account era stato cancellato. Questa cosa mi preoccupa moltissimo, non la capisco. Mi chiedo: è con qualcuno che l’ha costretta a farlo? L’ha deciso lei? E perché? Tutte domande senza risposta", ha detto a Il Resto del Carlino.

Sono verifiche anche su alcune segnalazioni che sono arrivate nelle scorse ore dalla zona di Punta Aderci, in particolare qualcuno dice che avrebbe visto la donna col suo giubbotto rosso vicina a un b&b. La polizia di Lanciano sta vagliando tutto ma al momento non ci conferme. "Almeno vogliamo sapere se è viva", ha detto ieri il figlio intervenendo nel corso della trasmissione La vita in Diretta su Rai 1.