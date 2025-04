video suggerito

Cortina, trovato il corpo del ristoratore Carlo Orlandi: era scomparso ieri mattina da casa Dell'uomo, 58enne di Cortina d'Ampezzo, non si avevano più notizie da ieri mattina alle 8, quando era uscito a piedi dalla propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 13 in località Landries.

A cura di Davide Falcioni

È stato ritrovato senza vita Carlo Orlandi, l'uomo di 58 anni di Cortina d'Ampezzo (BL), di cui non si avevano più notizie da ieri mattina alle 8, quando era uscito a piedi dalla propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto attorno alle 13 in località Landries.

Stando a quanto accertato Orlandi si era allontanato dalla sua abitazione in località Gilardon ieri mattina, giorno di Pasqua, senza più farvi ritorno. Dopo alcune ore di silenzio, i familiari preoccupati avevano dato l'allarme ai Carabinieri della compagnia di Cortina, che hanno prontamente attivato il protocollo per le ricerche delle persone scomparse.

A lungo si è temuto che l'uomo si fosse smarrito nei boschi o lungo uno dei tanti sentieri montani della zona. Per questa ragione, considerata la complessità del territorio e il trascorrere delle ore, ieri pomeriggio è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Belluno, giunti sul posto con una squadra specializzata per le operazioni in ambiente montano. Assieme a loro, hanno collaborato anche i volontari del Soccorso Alpino, impegnati a setacciare i pendii e le aree impervie intorno a Cortina.

Carlo Orlandi, volto noto della comunità ampezzana, era molto conosciuto non solo per la sua attività ma anche per il suo coinvolgimento nella vita sociale del paese. Il 58enne gestiva il ristorante Beppe Sello in località Cianzopè, sulla strada per il passo Falzarego.