Cortina, festa abusiva in hotel: sette persone multate, due fuggono in auto

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Malgrado il boom di contagi che sta investendo il Veneto nei giorni scorsi nel pieno centro di Cortina – all'interno di una struttura a quattro stelle – è stata organizzata una festa abusiva violando tutte le disposizioni anti Covid. Il party è stato poi interrotto dai Carabinieri, che hanno sanzionato sia i clienti che il titolare. Quando le forze dell'ordine hanno fatto il loro ingresso nella struttura molti degli avventori presenti si sono dati alla fuga. Delle 25 persone presenti, 6 sono state individuate e sanzionate dai militari dell’arma di Cortina d’Ampezzo. Oltre naturalmente al gestore dell’hotel.

Come se non bastasse una coppia, nel tentativo di scappare dagli uomini dell'Arma, è uscita dall'hotel, è salita in macchina e si è velocemente allontanata. La fuga ha portato il guidatore ad imboccare una pista ciclabile del centro cittadino nonostante ci fosse un cartello di divieto di accesso ai veicoli motorizzati. I carabinieri hanno ben presto raggiunto l’uomo, lo hanno bloccato ed hanno proceduto all’alcol test. Il guidatore è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1.28. Per lui è scattata immediatamente anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

In Veneto oltre 7.400 casi nelle ultime 24 ore

Il Veneto è alle prese con un nettissimo aumento dei contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.403 nuovi casi di Covid mentre il totale, dall'inizio della pandemia, è pari a 617.653 casi. Si registrano anche 28 decessi. Sono attualmente 1.215 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 165 in condizioni gravi. In provincia di Venezia ci sono 46 persone ricoverate a Dolo (6 gravi), 37 all'Angelo di Mestre (8 gravi), 20 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (5 in terapia intensiva), 12 a Chioggia (1 grave), 17 a Mirano (7 gravi) 1 grave a Portogruaro, 1 in terapia intensiva a San Donà e 34 in area non critica a Jesolo. Si registrano anche 28 persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Noale e 13 al Centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo.